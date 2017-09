Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Υπό την επήρεια κοκαΐνης βρισκόταν ένα Staffordshire bull terrier, όταν επιτέθηκε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κατά τη διάρκεια γυρίσματος ντοκιμαντέρ για το BBC, τον περασμένο Μάρτιο.



Μετά την έρευνα που διεξήγαγε η ιατροδικαστική υπηρεσία φαίνεται πως η επιθετική συμπεριφορά του Μέιγιορ οφείλεται σε κατανάλωση κρακ. Στα ούρα του, σύμφωνα με τον κτηνίατρο-τοξικολόγο Νίκολα Καρμάικλ, ανιχνεύτηκαν ποσότητες κοκαΐνης και μορφίνης. «Είναι πολύ πιθανό ο σκύλος να κατανάλωσε ναρκωτικά, πιθανότατα να τα έφαγε. Είναι σχεδόν αδύνατο να πει κανείς με βεβαιότητα εάν αυτό προκάλεσε την επίθεση του σκύλου, όμως σίγουρα θα τον έκανε να συμπεριφέρεται μη φυσιολογικά», δήλωσε ο Καρμάικλ σύμφωνα με την Daily Mail.



Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, Mario Perivoitos, έφερε τραύματα στο λαιμό και το πρόσωπο, αιμορραγούσε ακατάσχετα, ενώ ο λάρυγγας είχε διαλυθεί. Μέλη του συνεργείου του BBC, που γύριζαν το ντοκιμαντέρ, είπαν πως ο Perivoitos είχε αρχίσει να έχει σπασμούς, κάτι που έκανε τον σκύλο να του επιτεθεί. Ο παραγωγός του επεισοδίου Drugs Map of Britain, κατάφερε να διώξει τον σκύλο από το αφεντικό του, ωστόσο, δεν κατάφερε να αποτρέψει το τέλος του Perivoitos. iefimerida loading…

