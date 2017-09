Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεργασία: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών. Γρεβενά, 15-17 Σεπτεμβρίου 2017 1ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών Δωρεάν για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών www.humanrights.theatroedu.gr Tο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) στο πλαίσιο του προγράμματός τους «Κι αν ήσουν εσύ; – ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος” διοργανώνουν επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο υποστήριξης εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA). Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Νάστο Γεώργιο και Θεοδωράκη Μαρία. Το σεμινάριο γίνεται με βάση το εκπαιδευτικό υλικό της Υ.Α. το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας («Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων , «Περάσματα», «Δεν είναι μόνο αριθμοί») καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση («Εσύ όπως κι Εγώ», «Μονόλογοι από το Αιγαίο», κ.ά) Συμμετέχοντες: 30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 10 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικοί Σύμβουλοι, εμψυχωτές νεανικών ομάδων, φοιτητές. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα και δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Τόπος: 1ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Ώρες: Παρασκευή 16:00-20:00. (Προσέλευση: 15:45)

Σάββατο 09:30 – 18:30

Κυριακή 09:30 – 14:30 Επιμορφωτές/Εμψυχωτές: οι θεατροπαιδαγωγοί Χριστίνα Κρίθαρη και Αντονέλλα Χήρα και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Σύντομη περιγραφή: Το σεμινάριο στοχεύει

α) στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και δικαιωμάτων των προσφύγων ειδικότερα, β) στην εξοικείωση με τη χρήση τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος, που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων ή μαθημάτων με ανάλογη θεματολογία,

γ) στην παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων φορέων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δ) στην ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και γενικότερες δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και των άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

Προσοχή: Το σεμινάριο είναι βιωματικό, έχει τη μορφή θεατρικού εργαστηρίου, περιλαμβάνει ασκήσεις, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων και άλλες δραστηριότητες, και χτίζεται βήμα-βήμα. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο: να παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου ,

, να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κινητικές ασκήσεις στο χώρο

να φέρουν μαζί τους … κέφι και όρεξη για πειραματισμούς! Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρεται καφές/ελαφρύ σνακ από τους διοργανωτές, ενώ οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν με τη λήξη του σεμιναρίου βεβαίωση παρακολούθησης και το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας. Αιτήσεις συμμετοχής: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα γίνει κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΕΧΡΙ 13 Σεπτεμβρίου στη ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ (επίσης και στην ιστοσελίδα www.humanrights.theatroedu.gr) και θα ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους στις 13/9/2017 για το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση – Γραφείο Κεντρικής Ελλάδας, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr www.humanrights.theatroedu.gr

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 13th, 2017 at 12:39 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.