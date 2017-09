Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Φαίνεται απίστευτο, αλλά όμως συνέβη: 106 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών παρέδωσαν την ίδια εργασία, προφανώς αγορασμένη και αντιγραμμένη. Το παράδοξο δεν εντοπίζεται, όμως, μόνο στον αριθμό των φοιτητών που κατέθεσαν την ίδια εργασία, αλλά και στο γεγονός ότι, ενώ τιμωρήθηκαν για την αντιγραφή από τη γενική συνέλευση του τμήματος, φοιτητικές παρατάξεις αντιδρούν, παρέχοντας κάλυψη στους φοιτητές. Οπως αναφέρει η «Καθημερινή», πρόκειται για φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Πάτρας και η εργασία κατατέθηκε στο μάθημα «Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα». Η αντιγραφή έγινε αντιληπτή και η γενική συνέλευση του τμήματος αποφάσισε να τους τιμωρήσει, αποκλείοντάς τους από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ετάχθη κατά της απόφασης, όπως και, κατά πληροφορίες, η ΠΑΣΠ. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ζήτησε οι 106 να αποκλειστούν μόνο από το επίμαχο μάθημα και όχι από όλα. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ΠΑΣΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών φέρεται να αποδοκιμάστηκαν για τη στάση τους από τοπικούς παράγοντες και βουλευτές των μητρικών κομμάτων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», η στάση των φοιτητών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στην Πάτρα εξόργισε τα υψηλά κλιμάκια της ΝΔ, ενώ ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Κωνσταντίνος Δέρβος, «άδειασε» τα μέλη της παράταξης στην Πάτρα, λέγοντας πως είναι αυτονόητο και δεδομένη θέση ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλους. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ Πάτρας: «Aδικία είναι να σου γκρεμίζουν τα όνειρα που φτιάχνεις..είναι όμως ειρωνεία να στα γκρεμίζει αυτός που περιμένεις να σε βοηθήσει από ΕΞΩ… «Κάθε σημαντικό γεγονός στη σύγχρονη εποχή εξελίσσεται σαν φτηνή αντιγραφή του ιστορικού παρελθόντος». Αυτό είχε αντιληφθεί και διατυπώσει στο έργο του «Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη» ο Γερμανός Φιλόσοφος Καρλ Μαρξ. Το φαινόμενο αυτό είναι λογική συνέπεια της ρομαντικής επίδρασης που ασκεί το παρελθόν στο σύγχρονο άνθρωπο. Οι συνέπειες του όμως μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστροφικές όταν ανάγεται σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς, στις μέρες μας και ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά το φοιτητικό συνδικαλισμό, το φαινόμενο αυτό κάνει έντονα την εμφάνιση του. Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητικών παρατάξεων, διαποτισμένο από το ιστορικό παρελθόν των φοιτητικών αγώνων στη Δικτατορική εποχή, αγωνίζεται και υπερασπίζεται κεκτημένα τα οποία δεν απειλούνται. Η στάση αυτή τους φέρνει απέναντι σε κάθε καινοτόμα και ριζοσπαστική πρόταση για αλλαγή του υποβαθμισμένου και παραπαίοντος Ελληνικού Πανεπιστημίου. Είναι αυτή, η στείρα άρνηση και η εμμονή σε παρωχημένες αντιλήψεις που εμποδίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη των σχολών μας! Η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ αντιδρά σ αυτή τη νοοτροπία και παραμένει διαχρονικά η παράταξη που ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον και στην αισιοδοξία, εκεί που οι άλλοι θέλουν ένα Πανεπιστήμιο αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Με αφορμή το τελευταίο συμβάν και την τιμωρία των 106 φοιτητών στο τμήμα Διοίκησής Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την καταδίκη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για τη στάση της, από μερίδα του τύπου θα θέλαμε να σχολιάσουμε μερικές σκέψεις. Καταρχάς όλοι εσείς ποτέ δεν επικροτήσατε τις προσπάθειες της μεγαλύτερης φοιτητικής παράταξης για εξυγίανση και αναβάθμιση της παιδείας μας. Ακόμα και όταν πρώτοι μιλούσαμε πριν χρόνια για την κατάργηση του ασύλου ανομίας, αναθεώρηση του άρθρου 16, ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, μεταπτυχιακά προγράμματα, erasmus, καθιέρωση της διπλής εξεταστικής, δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας κ.α. Ακόμα και όταν καθημερίνα μέσα στα ιδρύματα οργανώνουμε φιλανθρωπικές δράσεις, προτείνουμε συγκεριμένα πράγματα για να καλύψουμε τα κενά και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμφοιτητών μας,διοργανώνουμε επιστημονικές ημερίδες,ημέρες καριέρας,ενημερωτικά πάνελ με καθηγητές και ανθρώπους της αγοράς εργασίας κόντρα στην μιζέρια των άλλων παρατάξεων και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση. Και όμως τώρα έρχεστε να μας επικρίνετε χωρίς καν να ρωτήσετε την δική μας άποψη για το συμβάν. Ας δούμε όμως το πραγματικό περιστατικό στο τμήμα της διοίκησης επιχειρήσεων. Στο μάθημα «ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ», παρουσιάστηκε το φαινόμενο για αντιγραφή στη λύση των ασκήσεων. Για το παρόν μάθημα , ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 50% από Πρόοδο που λαμβάνει χώρα εντός του Εξαμήνου, κατά 20% από τις Ασκήσεις του μαθήματος και κατά 30% από το γραπτό της Εξεταστικής. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης των καθηγητών ήταν να μη δώσουν οι φοιτητές κανένα μάθημα της επόμενης εξεταστικής, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι φοιτητές δε θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου ή για κάποιους άλλους, να μειώσουν τον αριθμό από τα χρωστούμενα μαθήματα τους, πράγμα που και στις δυο περιπτώσεις σημαίνει πως θα πρέπει να επωμιστούν, τα σκληρά στις μέρες μας, έξοδα διαβίωσης τους. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή είμαστε δίκαιοι όλες οι παρατάξεις και ο φοιτητικός σύλλογος Διοίκησης Επιχειρήσεων πήρε απόφαση να μπορέσουν οι φοιτητές να δώσουν κατελαχιστο τα υπόλοιπα μαθήματα της εξεταστικής τους και η οποία «ποινή» να οριστεί στο συγκεκριμένο μάθημα. Η απόφαση της ΓΣ των καθηγητών όμως είναι “πρωτόγνωρη” καθώς είχε χαρακτηριστικά εξοντωτικής τιμωρίας και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει κάποιο είδος σωφρονιστικού χαρακτήρα. Έχει έρθει η ώρα να αποφασίσουμε εαν θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα δίκαιο και νουθετικό ή απλά τιμωρητικό; Τέλος επειδή η επίθεση είναι επιλεκτική και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς τονίζουμε ότι τα παραπάνω είναι απόφαση του συλλόγου των φοιτητών. Κλείνοντας, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δε θα συμμετέχει στο παράλογο που προβάλλουν οι “αναλυτές δίχως ενημέρωση”και θα μείνει επικεντρωμένη σε αυτό που εξυπηρετεί διαχρονικά, τη δράση για ένα σύγχρονο – δημοκρατικό και ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο». iefimerida

