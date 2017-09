Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Προτείνω ρεβύθια στραγγισμένα, καλοβρασμένα, σε σαλάτες κάθε είδους. Μπορείτε να τα καταψύξετε (μαλακώνουν σε λίγα λεπτά και είναι σαν φρέσκα) και να κάνετε σαλάτες για ένα μήνα. Υλικά για ρεβύθια χωριάτικη



1/4 κιλού ρεβύθια

1 κόκκινη πιπεριά, 1 πράσινη πιπεριά, 1 κίτρινη πιπεριά

1/2 κρεμμύδι + 1 κρεμμύδι

1 φλυτζάνι ντοματίνια

1/3 φλυτζανιού ελιές Καλαμάτας χωρίς κουκούτσι

1 μικρό αγγουράκι

Φέτα

Λίγο ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση



Βράστε τα ρεβύθια με μπόλικο νερό σε χύτρα μαζί με ένα μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο στα 4 και λίγο αλάτι -Στη χύτρα για 40 λεπτά

Αν θέλετε να βράσετε περισσότερα για να τα κρατήσετε, υπολογίστε τον χρόνο

Ψιλοκόψτε όλα τα υλικά σαν να κάνετε μια χωριάτικη

Ανακατέψτε καλά και προσθέστε ελαιόλαδο, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι iefimerida loading…

