Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Οι καταιγίδες ακριβώς πάνω από τις δύο πιο πολυσύχναστες στον κόσμο διαδρομές των πλοίων είναι σημαντικά ισχυρότερες σε σχέση με τις καταιγίδες πάνω από άλλες περιοχές των ωκεανών, τις οποίες δεν διασχίζουν εμπορικά πλοία, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.



Η μελέτη -η πρώτη που συσχετίζει άμεσα τα καυσαέρια των πλοίων με την ένταση των καταιγίδων- διαπίστωσε ότι οι αστραπές συμβαίνουν με σχεδόν διπλάσια συχνότητα πάνω από τις ναυτιλιακές οδούς στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό και στον πορθμό της Μαλάκας μεταξύ Μαλαισίας-Ινδονησίας, καθώς και τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, από ό,τι σε άλλες περιοχές χωρίς πλοία, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο πέρα, παρόλο που και αυτές έχουν παρόμοιο κλίμα. Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο στα σωματίδια που περιέχονται στα καυσαέρια των ντιζελομηχανών, τα οποία εκλύονται στην ατμόσφαιρα μέσω των φουγάρων. Αυτά τα σωματίδια διευκολύνουν το σχηματισμό νεφών και καταιγίδων πάνω από τις θάλασσες που διασχίζουν τα πλοία. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επιστήμονα της ατμόσφαιρας Τζόελ Θόρντον του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον του Σιάτλ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Geophysical Research Letters» της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης.



Όλες οι μηχανές εσωτερικής καύσης -οχημάτων, πλοίων κ.α.- εκπέμπουν καυσαέρια που περιέχουν μικροσκοπικά σωματίδια αιθάλης, αζώτου και θείου. Τα αερολύματα αυτά δημιουργούν το «νέφος» ρύπανσης των πόλεων και παράλληλα συμβάλλουν στο σχηματισμό κανονικών νεφών. Τα μόρια του νερού από τους υδρατμούς συμπυκνώνονται γύρω από αυτά τα σωματίδια δημιουργώντας σταγονίδια και σωματίδια πάγου, που αποτελούν την «πρώτη ύλη» για τα σύννεφα και τις ηλεκτρικές καταιγίδες τους. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις ακριβείς γεωγραφικές τοποθεσίες περίπου ενάμισι δισεκατομμυρίου αστραπών που συνέβησαν στη Γη μεταξύ 2005-2016. Παρατήρησαν ότι οι αστραπές και οι καταιγίδες είναι σχεδόν διπλάσιες πάνω από τις κύριες θαλάσσιες οδούς των εμπορικών πλοίων. Σχεδόν 100.000 πλοία διασχίζουν κάθε χρόνο τα στενά της Μαλάκας, που βρίσκονται πάνω στον κύριο θαλάσσιο άξονα Δύσης-Ανατολής. Τα πλοία συνήθως καίνε λιγότερο καθαρά καύσιμα, όταν βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα, από ό,τι κοντά στα λιμάνια, πράγμα που γεννά περισσότερα καυσαέρια και έτσι διευκολύνει περαιτέρω τη δημιουργία καταιγοδοφόρων νεφών. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

