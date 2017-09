Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Ο πόνος χαμηλά στην πλάτη επηρεάζει σημαντικά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ στο 20% των πασχόντων εξελίσσεται σε χρόνιο πόνο.

Η κακή στάση του σώματος, προβλήματα στις αρθρώσεις και ο κακός ύπνος είναι μερικοί από τους λόγους που προκαλούν αυτούς τους πόνους.. Ωστόσο, οι επιστήμονες αναφέορυν ότι ο πόνος στην πλάτη μπορεί να μην είναι μόνο σωματικός. Αναφέρουν δηλαδή ότι μπορεί να είναι και ψυχολογικός. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι συχνά υπερτιμούν την δυσφορία που τους προκαλεί ο πόνος χαμηλά στην πλάτη. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας μελέτησαν 15 εθελοντές με χρόνιο πόνο χαμηλά στην πλάτη, οι οποίοι ανέφεραν δυσκαμψία.



«Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του ήχου, της αφής και της όρασης, για να δημιουργήσει συναισθήματα όπως η δυσκαμψία. Αν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, ίσως μπορέσουμε να ελέγξουμε το αίσθημα δυσκαμψίας. Τα ευρήματα ανοίγουν την πόρτα σε νέες θεραπευτικές δυνατότητες, κάτι το οποίο είναι συναρπαστικό» ανέφερε η επικεφαλής της έρευνας. baby loading…

