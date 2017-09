Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Μία ακόμη ισχυρή ηλιακή έκλαμψη εξαπέλυσε το απόγευμα της Κυριακής ο Ήλιος. Η έκλαμψη ανήκει στην κατηγορία Χ και η οποία έφθασε σε ισχύ Χ8,2, πολύ κοντά στην ισχύ της έκλαμψης Χ9,3 της 6ης Σεπτεμβρίου, που ήταν η πιο έντονη εδώ και 12 χρόνια.



Συνολικά, μέσα σε μια εβδομάδα, από τις 4 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί στο μητρικό άστρο μας επτά ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις από το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής (Solar Dynamics Observatory-SDO) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA). Από τις επτά, οι τρεις ήσαν της κατηγορίας Χ, ενώ οι υπόλοιπες της μεσαίας κατηγορίας Μ. Μια έκλαμψη Χ2 έχει διπλάσια ισχύ από μια Χ1, μια Χ3 έχει τριπλάσια ισχύ κ.ο.κ. Όλες οι εκλάμψεις προέρχονται από τη λεγόμενη «Ενεργή Περιοχή 2673» του Ήλιου, η οποία όμως -καθώς τόσο το άστρο μας όσο και ο πλανήτης μας περιστρέφονται- σταδιακά αποστρέφει το «πρόσωπό» της και σύντομα δεν θα είναι πια ορατή από τη Γη. Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας, η οποία, αν και δεν μπορεί να διαπεράσει την «ασπίδα» της γήινης ατμόσφαιρας για να προκαλέσει προβλήματα υγείας στους ανθρώπους, είναι σε θέση να προκαλέσει προβλήματα στα επικοινωνιακά σήματα των δορυφόρων, στο σύστημα GPS κ.α. Απαιτείται, επίσης, οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, που βρίσκονται εκτός της ατμόσφαιρας της Γης, να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας και να μην κάνουν διαστημικούς περιπάτους μετά από μία έκλαμψη. Το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ πρόβλεψε ότι η νέα έκλαμψη Χ8,2 θα προκαλέσει εκτεταμένες ραδιοφωνικές παύσεις (μπλακ-άουτ) στη ζώνη συχνοτήτων HF.



Όπως και οι άλλες ισχυρές εκλάμψεις, η νέα Χ8,2 συνοδεύθηκε από μια εκτίναξη μάζας από το στέμμα του Ήλιου. Αυτή η εκτινασσόμενη στεμματική μάζα είναι ένα τεράστιο νέφος καυτού ηλιακού πλάσματος, που διατρέχει το διάστημα με ταχύτητα εκατομμυρίων χιλιομέτρων την ώρα. Όταν φθάνει στη Γη, μπορεί να προκαλέσει θεαματικό σέλας στους πόλους, κάτι που αναμένεται να συμβεί το βράδυ της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου. Η έντονη ηλιακή δραστηριότητα τον τελευταίο καιρό έχει εκπλήξει τους επιστήμονες, καθώς ο Ήλιος θεωρητικά βρίσκεται σε περίοδο ισχνής δραστηριότητας, εισερχόμενος πλέον στο ήσυχο ηλιακό ελάχιστο του 11ετούς κύκλου του. newsbeast loading…

