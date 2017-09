Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο χώρο της Παιδείας έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. Είναι πλέον ορατά τα πρώτα δείγματα των αλλαγών που επέρχονται. Μετά από σειρά ετών «αδράνειας», ελλείψεων και κενών, τα σχολεία εγκαινιάζουν τη λειτουργία τους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Το Υπουργείο Παιδείας με σκληρή και μεθοδική δουλειά προχωράει σε βελτιώσεις και σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης. Το τοπίο καθημερινά αλλάζει. Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει αύξηση τωνδημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση στο 2,85% του ΑΕΠ.Ποσοστό μικρό ακόμη, ωστόσο θεαματικά μεγαλύτερο από εκείνο των προηγούμενων ετών καθώς αποτελεί κορυφαία πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει τον χώρο της Παιδείας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ασφαλές εκπαιδευτικό τοπίο. Μετά από πολλάχρόνια ταλαιπωρίας μαθητών και εκπαιδευτικών, το αυτονόητο έγινε πραγματικότητα. Τα σχολεία άνοιξαν και φέτος στην ώρα τους. Περισσότεροι από 7.500 διευθυντές ανέλαβαν τα νέα τους καθήκοντα από την 1η Αυγούστου, μετά από αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες που διήρκεσαν δύο μήνες. Εξασφαλίστηκαν έγκαιρα τα απαραίτητα κονδύλια για τις προσλήψεις 20.000 αναπληρωτών.Διανεμήθηκαν σχεδόν 25.000.000 βιβλία σε όλα τα σχολεία. Αλλάζει ο χάρτης στη Δημόσια Παιδεία Θεσμοθετήθηκε το Ενιαίο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.

834 ολιγοθέσια σχολεία ,τα περισσότερα των οποίων λειτουργούν σε ακριτικές περιοχές, γίνονται Ολοήμερα και με αναμορφωμένοπρόγραμμα,ώστε να δίνεται ηδυνατότητα στους μαθητές των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών να έχουν και αυτοί πρόσβαση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Από τον Οκτώβριο , δημιουργείται το Δίκτυο Συστήματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά Σχολεία.

Ιδρύθηκαν 600 σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Τα προγράμματα λειτουργίας των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων προσαρμόστηκαν στα αντίστοιχα των γενικών, στα οποία μπορεί πλέον να λειτουργεί και Ολοήμερο πρόγραμμα.

Αυξήθηκαν οι προσλήψεις προσωπικού στην Ειδική Αγωγή σε αριθμούς ρεκόρ. Ο επανασχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ειδική αγωγή συνεχίζεται, με στόχο την αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Εδραιώνεται η δομή και το περιεχόμενο των Επαγγελματικών Λυκείων μεκαθιέρωση και υλοποίηση του μεταλυκειακού έτους μαθητείας.

Ενισχύεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κοινή διαπίστωση, ότι η Γ' Λυκείου δεν παίζει κανέναν ουσιαστικό εκπαιδευτικό ρόλο έχει ήδη τραυματίσει σοβαρά και την εκπαιδευτική λειτουργία της Β' Λυκείου. Η γνώση που οι μαθητές αποκτούνβασίζεται στην παπαγαλία και η διαδικασία μετάδοσης της γνώσηςέχει ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι καταστρατηγούνται θεμελιώδεις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές. Η πρόταση του Υπουργείου, έχει στόχο να ξανακερδίσουμε το δημόσιο σχολείο και να σταματήσουμε την βαθμιαία ακύρωσή του. Οι εγκύκλιες σπουδές θα ολοκληρώνονται στην Β'Λυκείου για την οποία ήδη ετοιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών. Στο Λύκειο προτάσσεται και επιβραβεύεται η ικανότητα εμβάθυνσης στη γνώση, η δημιουργικότητα μέσω των εργασιών, καθώς και η αποδραματοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η νέα προσέγγιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η Γ' Λυκείου να είναι ένας είδος προπαρασκευαστικού έτους όχι φροντιστηριακής αντίληψης. Κλειδί για την επιτυχία του συστήματος είναι οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους πρέπει να παρέχονται σύγχρονα προγράμματα σπουδών, νέα βιβλία και συνεχείς, σοβαρές επιμορφώσεις. Θεσμοθετείται το νέο Εθνικό Σύστημα Επιμόρφωσης –και δια ζώσης και μέσω των νέων τεχνολογιών- και σημαντικές καινοτομίες στις δομές εκπαιδευτικής στήριξης. Η εν λόγω μεταρρύθμιση, αποτελεί πολιτική επιλογή, και απαιτεί χρόνο και βάθος τριετίας, απαιτεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους αλλά και νέους διορισμούς . Ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αποτελεί μέρος του παράλληλου προγράμματός για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Θεσμοθετούνται: Τα Ακαδημαϊκά Περιφερειακά Συμβούλια όπου για πρώτη φορά συνυπάρχουν εκπρόσωποι Πανεπιστημίων ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων για να συζητήσουν αναπτυξιακές προτάσεις στην περιφέρεια όπου δρατηριοποιούνται.

Διετείς δομές για αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων που θα είναι μέρος των ΑΕΙ και θα παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων.

Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης σε κάθε ΑΕΙ.

Ο έλεγχος του κόστους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Τα τέλη φοίτησης θα καθορίζονται σύμφωνα με το κόστος και όχι τη ζήτηση.

Η δυνατότητα οικονομικά ασθενών φοιτητών, για εισαγωγή και δωρεάν παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η αρχή των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της παιδείας είναι γεγονός. Το Υπουργείο Παιδείας προχωράει με προσεκτικά βήματα στην βαθμιαία υλοποίησή του εκπαιδευτικού σχεδίου, μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς. Το στοίχημα δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, είναι κυρίως στοίχημα της ελληνικής κοινωνίας. Οι καινούργιες εποχές δεν αρχίζουν αμέσως, και για να έρθουν απαιτείται σχέδιο,πίστη αλλά και ενεργή συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμη Μουμουλίδη Σκηνοθέτη, βουλευτή Π.Ε.Κοζάνης Μέλους Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών και Ευρωπαικών υποθέσεων

