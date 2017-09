Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Οι δραστηριότητες και οι υποχρεώσεις γίνονται και πάλι μέρος της καθημερινότητάς των παιδιών και η ανάγκη για ενέργεια αυξάνεται. Το κολατσιό είναι το «καύσιμο» για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά οφείλει να είναι το σωστό, δηλαδή όσο το δυνατόν πιο υγιεινό και ωφέλιμο για τον οργανισμό τους. Μπορεί το πρωινό ξύπνημα να είναι δύσκολο και για εσάς και για τα παιδιά σας και ο χρόνος προετοιμασίας στην εκκίνηση της ημέρας να είναι ελάχιστος, ωστόσο αξίζει τον κόπο να είστε λίγο παραπάνω οργανωτική ώστε το παιδί σας να μην καταφύγει σε τυποποιημένα σνακ- θερμιδικές βόμβες για να καλύψει την πείνα του όσο θα βρίσκεται στο σχολείο.



Υγειινό και γευστικό κολατσιό γίνεται; Η απάντηση είναι ένα δυνατό «Ναι» και η απάντηση έρχεται δια στόματος της διατροφολόγου Ζωής Γιαννακάκη που μας προτείνει ιδέες για λαχταριστά σνακ για το σχολείο, για τις απογευματινές ώρες που το παιδί είναι στο σπίτι τις καθημερινές ή τα Σαββατοκύριακα (αλλά και για εσάς όταν βρίσκεστε στο γραφείο). Απλά υλικά, πρωτότυποι συνδυασμοί, γευστικοί πειραματισμοί. Το κολατσιό γίνεται απόλαυση για το παιδί σας αλλά και για εσάς. Η διατροφολόγος αποδεικνύει ότι το σνακ μπορεί να γίνει απόλαυση έχοντας λίγες θερμίδες και ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. 1) Αραβική πίτα με αβοκάντο, μουστάρδα και λαχανικά 2) Κατσικίσιο γάλα με κουάκερ βρώμης, ξηρούς καρπούς και μπανάνα 3) Smoothie με φρούτα (μήλο, αχλάδι, βατόμουρα) και γάλα αμυγδάλου ή γιαούρτι 4) Γλυκοπατάτες με σπανάκι και αυγά 5) Ψωμάκια ολικής με σάλτσα βασιλικού ή γουακαμόλε και βραστά αυγά 6) Pancakes: Υλικά (1 φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου, 1 φλιτζάνι αλεύρι, 2 μπανάνες, 2 αυγά και εκχύλισμα βανίλιας) Γαρνίρουμε με τριμμένη καρύδα



7) Γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, μπανάνα, βρώμη και φυστικοβούτυρο 8) Τορτίγιες με μπανάνα, μέλι και ταχίνι κομμένες σε μπουκίτσες 9) Γλυκοπατάτα με ανθότυρο και ντοματίνια 10) Σάντουιτς από ψωμί ολικής με τυρί κρέμα, ρόκα και σολομό 11) Μπανάνα με φυστικοβούτυρο και τριμμένη σοκολάτα 12) Γιαούρτι με μούρα, μέλι και παστέλι 13) Smoothie με σπανάκι, μήλο, μπανάνα, τζίντζερ και λεμόνι 14) Σάντουιτς από ψωμί ολικής ή τορτίγια (φτωχότερη σε περιεκτικότητα σακχάρων) με λαχανικά (μαρούλι, ρόκα, ντομάτα, αγγούρι, παντζάρι, σέλινο) μαλακό ή σκληρό τυρί επιλογής, αυγό ή γαλοπούλα. bovary loading…

