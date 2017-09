Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ιβάν Σαββίδης αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης (13/9), αλλά νωρίτερα είχε συνάντηση με Ραζβάν Λουτσέσκου, Λούμπος Μίχελ και τα υπόλοιπα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία ήταν παρόντες ο Ρουμάνος προπονητής της ομάδας, ο Σλοβάκος αθλητικός διευθυντής, ο αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γκαγκάτσης, η Μαρία Γκοντσαρόβα, ο Παντελής Κωνσταντινίδης και οι Κυριάκος Κυριάκος, Κώστας Φωτιάδης, ο πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ επανέλαβε πάνω κάτω όλα όσα είπε κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος το βράδυ της Τρίτης (13/9). Χρησιμοποίησε και πάλι λέξεις και εκφράσεις που έδειξαν στους παραβρισκόμενους τη βαθιά πίστη του για τον τίτλο! Ζήτησε απ’ όλους να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για την υλοποίηση του ξεκάθαρου στόχου, που δεν είναι άλλος, από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς τον προπονητή και τα στελέχη της ομάδας και επανέλαβε ότι μόνο μένοντας ενωμένοι μπορούν να τα καταφέρουν στο τέλος της χρονιάς.



Ουσιαστικά, με όλα όσα είπε το βράδυ της Τρίτης, αλλά και το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Σαββίδης, που όσοι τον είδαν από κοντά τον χαρακτήρισαν «ήρεμο και αποφασιστικό όσο ποτέ άλλοτε», έβαλε οριστικά τέλος στο θέμα της παραμονής του Λούμπος Μίχελ στο πόστο του αθλητικού διευθυντή. Κι αν κάτι επιθυμεί ο μεγαλομέτοχος του «Δικεφάλου» είναι όλα όσα έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν να μείνουν πίσω και να γίνει μια νέα αρχή. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ «χρόνος υπάρχει» και τίποτα δεν έχει κριθεί, αρκεί η ομάδα να μείνει ενωμένη σ’ όλους τους τομείς, παραμερίζοντας οτιδήποτε κάνει κακό τον ασπρόμαυρο οργανισμό και έχοντας αντιληφθεί στο 100% αυτά που ο ίδιος θέλει από όλους όσοι εμπλέκονται με την ομάδα. gazzetta loading…

