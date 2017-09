Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με 69-74 από τη Ρωσία στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2017 και αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Πρώτος σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν ο Καλάθης με 25 πόντους, ενώ από τους Ρώσους ξεχώρισε ο Σβεντ με 26. Η Ρωσία στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Σερβία που επικράτησε με 83-67 της Ιταλίας. Η εθνική πέταξε ένα ιδανικό ξεκίνημα διαστημικού μπάσκετ και διαφορά +13 πόντων, για να ηττηθεί με 74-69 από τη Ρωσία και να μείνει απραγματοποίητο το όνειρο της πρόκρισης στους «4» του Ευρωμπάσκετ, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Από 33 λεπτά και πάνω αγωνίστηκαν οι βασικοί Καλάθης, Σλούκας, Παπανικολάου, Πρίντεζης και Μπουρούσης και στο τέλος… έσκασαν!

Οσο ήταν αποτελεσματικό το μαρκάρισμα στον Σβεντ, η «γαλανόλευκη» διατηρούσε προβάδισμα (35-22 και 47-36 στα μέσα της 3ης περιόδου). Όμως, ο γκαρντ της Κίμκι πέτυχε τους 13 από τους 26 πόντους του στην 3η περίοδο (μετρούσε 4 στο ημίχρονο)! Οι 10/20 βολές στέρησαν μια ιστορική νίκη στην εθνική (20/25 οι Ρώσοι), καθώς και τα 1/7 τρίποντα στην 4η περίοδο από τους παίκτες του Κώστα Μίσσα. Στον τελευταίο αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ, η εθνική πήρε 25 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα από τον Νικ Καλάθη, αλλά τα 1 στα 4 τρίποντα που είχε στην 4η κρίσιμη περίοδο ήταν καθοριστικά στη μη επίτευξη του στόχου. Ο Πρίντεζης πέτυχε 19 πόντους, αλλά με 3/8 βολές και σταθερά εύστοχος σε μία από τις 2 όσες φορές πήγε στη γραμμή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε χαθεί ουσιαστικά η ψυχολογία, αλλά και η ψυχραιμία μετά την ανατροπή των Ρώσων και οι επιλογές των διεθνών δεν ήταν οι ενδεδειγμένες. Τα 5 επιθετικά ριμπάουντ έναντι 11 της Ρωσίας έκαναν επίσης τη διαφορά, με τους Ρώσους να πανηγυρίζουν την παρουσία στην 4αδα, μετά από 6 χρόνια (2011). Ο Μοζγκόφ είχε 15 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ μεγάλη ζημιά έκανε ο Βορόντσεβιτς με 12 ριμπάουντ. Ο Βιτάλι Φριτζόν με 11 πόντους αποδείχτηκε επίσης καθοριστικός στη νίκη-πρόκριση της Ρωσίας. Ο Τιμοφέι Μοζγκόφ πέτυχε τους 6 από τους 8 πρώτους πόντους της Ρωσίας, 7-8, με τον Παπαγιάννη να έχει αρχίσει βασικός, αλλά να μην παρουσιάζεται όπως θα έπρεπε απέναντι στον σέντερ των Μπρούκλιν Νετς. Μετά το 9-11 με τρίποντο του Κουλαγκίν, ο Μίσσας έστειλε τον έμπειρο Μπουρούση στο παρκέ, με την εικόνα να παίζει διαστημικό μπάσκετ! Κλεψίματα από Καλάθη και Μπουρούση, αιφνιδιασμοί με 5 ασίστ από τον Καλάθη και τελικό αποδέκτη, είτε τον Πρίντεζη που έφτασε τους 8 πόντους, είτε τον Μπουρούση. Τα 10/13 δίποντα (5/10 οι Ρώσοι που είχαν και 1/5 τρίποντα) είχε ως αποτέλεσμα το 24-17 στο 10ο λεπτό. Η εθνική είχε περιορίσει τον Αλεξέι Σβεντ σε 2 πόντους από βολές, 2 ασίστ σε 8.5 λεπτά και είχε πάρει 18 πόντους μέσα από τη ρακέτα! Παρά το τρίποντο του Φριτζόν, 24-20, η εθνική επιδόθηκε σε επιμέρους σκορ 11-2 έκτοτε, για το +13 (35-22) χάρη σε 5 πόντους του Καλάθη, και από 2 των Παπανικολάου, Πρίντεζη, Σλούκα. Το μοναδικό καλάθι για τους Ρώσους είχε πετύχει ο Αλεξέι Σβεντ και ήταν μόλις το 1ο σε 7! Όταν όμως, στο παρκέ μπήκαν οι Παππάς, Μάντζαρης, Παπαπέτρου για να δώσουν ανάσες στους βασικούς, οι Ρώσοι μείωσαν σε 35-26. Επέστρεψαν άμεσα τότε οι Καλάθης, Σλούκας και Παπανικολάου. Ο Φριτζόν με τρίποντο ολοκλήρωσε ένα σερί 7-0 για τη Ρωσία, 35-29, καθώς για 3 λεπτά οι Έλληνες διεθνείς δεν μπορούσαν να σκοράρουν και έκαναν λάθη. Το θετικό ήταν πως τα μακρινά σουτ δεν έμπαιναν για τη Ρωσία που είχε 2/13 τρίποντα στο α΄ μέρος (2/7 η Ελλάδα). Σε 4 βολές που κλήθηκε να εκτελέσει ο Πρίντεζης ευστόχησε στις 2, για το 37-31 του ημιχρόνου μετά το σουτ του Κουλαγκίν. Αρνητικό τα 2 μόνο επιθετικά ριμπάουντ (0 στο 1ο δεκάλεπτο) για την εθνική. Με τρίποντο του Πρίντεζη, 40-31, ξεκίνησε η 3η περίοδος, αλλά ο Σβεντ απάντησε έξω από τα 6.75, 40-34. Ακολούθησε νέο τρίποντο του Πρίντεζη και δίποντο του Μπουρούση για το 45-36, ενώ ο Σλούκας έκανε το +11, 47-36. Όμως, η αστοχία από τη γραμμή του φάουλ (3/8) και έλλειψη συγκέντρωσης στην τελική προσπάθεια έδωσαν το δικαίωμα στη Ρωσία να απειλήσει, 49-47 (με τον Κουλαγκίν) και 51-49 (με τον Σβεντ). Μια λάθος πάσα του Πρίντεζη προς τον Σλούκα, έδωσε ευκαιρία στον Σβεντ να κλέψει την μπάλα να βγει στον αιφνιδιασμό και να ισοφαρίσει σε 51-51, φτάνοντας τους 17 πόντους (13 μόνο στην 3η περίοδο!), 22’’ πριν την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου. Ο Μπουρούσης με ασίστ του Σλούκα έδωσε ανάσα, 53-51, στο 30ο λεπτό. Ο Σβεντ είχε βρει τρόπο να «ξεκλειδώσει» το μαρκάρισμα πάνω του για να δώσει προβάδισμα στη Ρωσία, 53-55, με 4 δικούς του πόντους (21!). Με τρίποντο, αμαρκάριστος ο Βορόντσεβιτς έκανε το 56-58, αλλά με γκολ φάουλ ο Καλάθης έβαλε την Ελλάδα μπροστά 59-58. Έκτοτε, οι Ρώσοι είχαν σερί 7-0 με 5/5 βολές (1 από Φριτζόν και 4 από Σβεντ), 59-65, με τον Καλάθη να αστοχεί σε λέι απ και εν συνεχεία να χρεώνεται σε φάουλ πάνω σε προσπάθεια για κλέψιμο. Μόνο μία βολή εκμεταλλεύτηκε πάλι ο Πρίντεζης, 60-65 και το κάρφωμα του Μοζγκόφ, 60-67 υποχρέωσε τον Μίσσα να καλέσει τάιμ αουτ. Ένα κόψιμο του Παπανικολάου έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να βγει στον αιφνιδιασμό αλλά ο Πριντεζης κόπηκε στον αέρα.

Μπουρούσης και Καλάθης ήταν οι πρωταγωνιστές στις δύο επόμενες φάσεις, με τον Καρδιτσιώτη σέντερ να κόβει και τον Καλάθη να πετυχαίνει ισάριθμα λέι απ, 64-67. Ο Σβεντ που είχε αστοχήσει σε 3, έβαλε μία βολή, 64-68. Αστοχος σε 3 ο Καλάθης, αστοχος σε σουτ για 2 ο Σβεντ, ενώ ο Κβοστόβ έκανε φάουλ στον Μπουρούση, 66-68, με 2/2 βολές του αρχηγού. Το τρίποντο του Καλάθη στο 1 λεπτό δεν βρήκε στόχο, ο Κβοστόφ από μέση απόσταση, δεν δίστασε, 66-70, στα 44΄΄. Άστοχος και ο Μπουρούσης, με τον Σλούκα να κάνει φάουλ στον Κβοστόβ, στα 13΄΄, 66-71. Ο Φριτζόν αύξησε τη διαφορά, 66-72 (1/2 βολές), με τον Καλάθη να μειώνει σε 69-72 με τρίποντο, στα 12΄΄. Εύστοχος και στις 2 βολές ο Φριτζόν, 69-74. Ο Καλάθης αστόχησε σε τρίποντο κι εκεί τέλειωσαν όλα. Διαιτητές: Μαράνιο (Βραζιλία), Κόντε (Ισπανία), Ρόσο (Γαλλία) Τα δεκάλεπτα: 24-17, 37-31, 53-51, 69-74 ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 25 (8/12 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπουρούσης 10 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σλούκας 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Παππάς, Παπαγιάννης 2, Πρίντεζης 19 (7/12 σουτ, 3/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 6 (7 ριμπάουντ), Μάντζαρης, Παπαπέτρου, Αντετοκούνμπο ΡΩΣΙΑ (Σεργκέι Μπαζάρεβιτς): Σβεντ 26 (7/22 σουτ, 10/11 βολές, 5 ασίστ, 7 λάθη), Φριτζόν 11 (1), Αντόνοφ, Ζούμπκοφ, Κβοστόφ 7, Μοζγκόφ 15 (10 ριμπάουντ), Βοροντσέβιτς 8 (2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ), Ντ. Κουλάγκιν 7 (1), Κουρμπανόφ. Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2017, έχουν ως εξής:



14/9

Ισπανία-Σλοβενία



15/9

Σερβία-Ρωσία in

