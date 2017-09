Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

H Τουρκία δεν έχει ενημερώσει το ΝΑΤΟ για τις λεπτομέρειες της αγοράς των ρωσικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400, δήλωσε στο πρακτορείο TASS στις Βρυξέλλες εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας



«Στην παρούσα φάση ούτε ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν χρησιμοποιεί τους S-400. Το ΝΑΤΟ δεν το ενημέρωσαν για τις λεπτομέρειες της αγοράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει από τη Ρωσία συστήματα S-400.



Παράλληλα ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας υπογράμμισε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ λαμβάνουν αυτοτελώς αποφάσεις για τους εξοπλισμούς που θα αγοράσουν. «Ποιά οπλικά συστήματα θα αγοράσουν είναι ζητήματα που αποφασίζουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Για το ΝΑΤΟ σημασία έχει τα οπλικά συστήματα που αγοράζουν οι σύμμαχοι, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού. Η δυνατότητα συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων μας έχει θεμελιώδη σημασία για το ΝΑΤΟ, ώστε να να μπορούμε να διευθύνουμε τις επιχειρήσεις μας και τις αποστολές μας», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. iefimerida loading…

