Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ι Ε Ρ Α Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἐπί τῇ λαμπρᾶ ἑορτῇ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεώς μας θά τελεσθοῦν οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες ὡς ἑξῆς: ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 7 μ.μ. ἕως 12.30 π.μ. Πανηγυρικός ἑόρτιος ἑσπερινός, ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Λιτάνευσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Θά τεθῆ σέ προσκύνηση τεμάχιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7.30 ἕως 10.30 π.μ. Ὄρθρος , Θεία Λειτουργία καί Λιτάνευσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 6.00 ἕως 7.30 μ.μ. Ἑσπερινός καί ἡ Ἀκολουθία τῶν χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Στίς Ἀκολουθίες θά προεξάρχη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 13th, 2017 at 13:09 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.