Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών παλαιών και νέων μελών του στο Τμήμα Παραδοσιακών Χορών για την εκπαιδευτική χρονιά 2017-2018. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017. Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Γρεβενών απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες Παιδιά, Εφήβους, Ενήλικες και Τρίτη Ηλικία . Οι εγγραφές και τα μαθήματα διδασκαλίας είναι ΔΩΡΕΑΝ . Θα διδαχθούν οι πιο διαδεδομένοι χοροί από όλες τις περιοχές της Ελλάδας στην πιο γνήσια μορφή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μουσική ποικιλία, το τραγούδι και τα έθιμα που συνοδεύουν αυτούς τους χορούς. Τη διδασκαλία και την επιμέλεια των προγραμμάτων των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών έχει η παιδαγωγός, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κ. Κατερίνα Προκόβα, με Ειδικότητα στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς και πολυετή διδακτική εμπειρία σε ανάλογες θέσεις. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στο φιλόξενο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.



Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες καθημερινά από τις 9:00π.μ.–12:00μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. – Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη και στο τηλέφωνο 24620-82276. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε με χαρά τα νέα μέλη και να ανταμώσουμε με τους παλιούς μας χορευτές! Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Χρήστος Πέτρου

