Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η παραγωγή πετρελαίου του OPEC υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σε μια ώθηση των προσπαθειών του καρτέλ για μείωση της παραγωγής και για περιορισμό της υπερπροσφοράς παγκοσμίως.



Η παραγωγή του OPEC μειώθηκε κατά 0,24% στα 32,76 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, χαμηλότερα κατά 79.000 βαρέλια σε σχέση με τον Ιούλιο. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στην κατακόρυφη πτώση της παραγωγής της Λιβύης, καθώς και στη μείωση της παραγωγής στη Gabon, στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Η έκθεση έρχεται καθώς η Σαουδική Αραβία συζητά για το εάν θα επεκτείνει τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής, αφού αυτή εκπνεύσει τον επόμενο χρόνο. Η αύξηση της παραγωγής τους τελευταίους μήνες στη Λιβύη και στη Νιγηρία – τα δύο κράτη του OPEC εξαιρούνται από τη συμφωνία επειδή οι πετρελαϊκές τους βιομηχανίες έχουν στρεβλωθεί από τις εμφύλιες συγκρούσεις –έχει επίσης αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητα του καρτέλ στη μείωση της παγκόσμιας προσφοράς.



Η παραγωγή της Λιβύης μειώθηκε σημαντικά, κατά 112.300 βαρέλια τον Αύγουστο, στα 890.000 βαρέλια ημερησίως, ως αποτέλεσμα του ότι έκλεισε αγωγούς και παρατηρήθηκαν προβλήματα στα πετρελαϊκά της πεδία. Σημειώνεται ότι στα τέλη του περασμένου Μαΐου τα μέλη του ΟΠΕΚ και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να επεκτείνουν τη μείωση της παραγωγής έως τον Μάρτιο του 2018, για να ενισχυθεί η τιμή του πετρελαίου. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Σεπτέμβριος 12th, 2017 at 20:05 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.