Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει ποσό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, αρχής γενομένης το 2018, προκειμένου να τοποθετηθούν χιλιάδες σημεία πρόσβασης στο ασύρματο διαδίκτυο παντού στην Ευρώπη, σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα, νοσοκομεία ή βιβλιοθήκες, βάση κειμένου που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αναρωτιόμαστε συνεχώς τι κάνει η Ευρώπη συγκεκριμένα για τους πολίτες της» σημείωσε κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας η Γαλλίδα συντηρητική ευρωβουλευτής Αν Σαντέρ. Η πρωτοβουλία αυτή «αποτελεί ακριβώς το παράδειγμα μιας ορατής και χρήσιμης Ευρώπης στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων», τόνισε.



Το πρόγραμμα αυτό είχε ανακοινωθεί πριν από έναν χρόνο από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης». Στόχος του είναι να μοιραστούν σε 6-8.000 πόλεις και χωριά, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, «κουπόνια αγοράς» ύψους 20.000 ευρώ, προκειμένου να γίνουν εργασίες για την εγκατάσταση τέτοιων σημείων πρόσβασης. Η βασική ιδέα είναι να απλοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι διαδικασίες ώστε να καταστεί προσβάσιμη η υπηρεσία αυτή ακόμη και στους δημάρχους των μικρών κοινοτήτων. Για να διεκδικήσουν αυτά τα «κουπόνια αγοράς» οι τοπικές συλλογικότητες θα μπορούν να συνδέονται σε έναν ιστότοπο όπου θα βρίσκουν επίσης τον κατάλογο των συμβεβλημένων εταιρειών που θα αναλαμβάνουν την εγκατάσταση. Οι εταιρείες αυτές θα πληρώνονται για το έργο τους από τις ευρωπαϊκές αρχές. Στις κοινότητες επαφίεται να αποφασίσουν ποιο σημείο είναι το πιο πρόσφορο για την εγκατάσταση του ασύρματου διαδικτύου: μια δημόσια βιβλιοθήκη, το δημαρχείο, το τοπικό κέντρο υγείας, μια πλατεία ή οποιοδήποτε άλλο, ανέφερε η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας Μαρίγια Γκαμπριέλ.



Οι τοπικές αρχές που επιθυμούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα δεσμευτούν, σε αντάλλαγμα, ότι θα χρηματοδοτήσουν για διάστημα τριών μηνών τη συντήρηση των σημείων πρόσβασης και το κόστος συνδρομής στους παρόχους του διαδικτύου. Για τους χρήστες, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι εντελώς δωρεάν. Η Σαντέρ τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αγροτικές ζώνες και σε εκείνες που έχουν «περισσότερο ανάγκη» επειδή, όπως εξήγησε, πολλά χωριά δεν διαθέτουν ποιοτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. ΑΠΕ loading…

