Σεπτέμβριος 12th, 2017

Το 1 τρισεκ. δολάρια άγγιξε για πρώτη φορά σήμερα η αξία του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας, του μεγαλύτερου στον κόσμο, καθώς η άνοδος των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών και του ευρώ ενίσχυσαν τα περιουσιακά του στοιχεία.



Το ταμείο, που ιδρύθηκε το 1998, έχει πλέον αξία περίπου 2,5 φορές το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις προέβλεπαν ότι η αξία του θα είναι 1,3 φορά το ΑΕΠ της Νορβηγίας τη δεκαετία του 2020.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ταμείου, η αξία του διαμορφώθηκε στις 13:34 ώρα Ελλάδας στα 7,851 τρισεκ. κορώνες (1 τρισεκ. δολάρια). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

