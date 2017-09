Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Το μεγαλύτερο ενιαίο δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών της Ρωσίας «Sinema park» και «Formula kino» ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλει την ταινία «Ματίλντα» του σκηνοθέτη Αλεξέι Ουτσίτελ για λόγους ασφαλείας των θεατών εξαιτίας των απειλών που δέχεται. Η διοίκηση του δικτύου αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι εξαιτίας των μη συμβατών με την νομοθεσία πράξεων, στις οποίες προβαίνουν οι πολέμιοι της ταινίας και οι οποίες εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας, καθώς και των συνεχιζόμενων απειλών που διατυπώνονται εναντίον των κινηματογραφικών αιθουσών, αποφάσισε να μη προβεί στην προβολή της ταινίας.



« Η απόφαση αυτή- επισημαίνεται στην ανακοίνωση-.σχετίζεται αποκλειστικά με την πρόθεση μας μα προστατεύσουμε του θεατές από τους κινδύνους που μπορούν να επιφέρουν οι δημόσιες προβολές της ταινίας». Το ενοποιημένο δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών, που είναι και το μεγαλύτερο της Ρωσίας ανήκει στον επιχειρηματία Αλεξάντρ Μάμουτ. Η ταινία «Ματίλντα» του ρώσου σκηνοθέτη Αλεξέι Ουτσίτελ, θα προβληθεί στους κινηματογράφους της Ρωσίας στις 26 Οκτωβρίου και έχει ως θέμα το ερωτικό ειδύλλιο του τσάρου Νικαλάου Β’ με την μπαλαρίνα Ματίλντα Ξεσίνσκαγια. Πολέμια της ταινίας είναι η ρωσίδα βουλευτής και πρώην εισαγγελέας της Κριμαίας Νατάλια Πακλόνσκαγια, η οποία θεωρεί ότι η ταινία προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών καθώς ο τσάρος Νικόλαος και η οικογένεια του έχουν αγιοποιηθεί από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο σκηνοθέτης Αλεξέι Ουτσίτελ έχει αντίθετη άποψη και υποστηρίζει ότι η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα για τα οποία έχουν διασωθεί πολλές μαρτυρίες. Κατά της ταινίας έχει ταχθεί και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.



Η Νατάλια Πακλόνσκαγια είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο, ότι συγκέντρωσε 400.000 υπογραφές με αίτημα να απαγορευθεί η προβολή της ταινίας. Το ρωσικό Υπουργείο Πολιτισμού παρά τις διαμαρτυρίες της Πακλόνσκαγια και των υποστηρικτών της, έδωσε την άδεια για την προβολή της , ενώ δημοσκόπηση που έγινε πρόσφατα έδειξε ότι το 60% των Ρώσων είναι υπέρ της προβολής της ταινίας. Την Δευτέρα ο Κονσταντίν Ντομπρίνιν, δικηγόρος του σκηνοθέτη Ουτσίτελ, είχε δηλώσει στο πρακτορείο TASS ότι εξώ από το δικηγορικό του γραφείο, πυρπολήθηκαν δύο αυτοκίνητα από τους πολέμιους της ταινίας πρίν αυτή προβληθεί ακόμη στους κινηματογράφους. Tass,vedomosti loading…

