Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Είναι νόστιμα, συντηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατευνάζουν την επιθυμία για γλυκό και είναι τέλεια για μασούλημα. Ποια όμως βοηθούν το μεταβολισμό και ποια απλώς αυξάνουν το νούμερο στη ζυγαριά μας; Τα βάζετε στο μπολ με τα δημητριακά, τα ρίχνετε για έξτρα γεύση σε γλυκές ή αλμυρές συνταγές ή τα καταναλώνετε σαν σνακ στο σπίτι ή στο γραφείο. Η αλήθεια είναι πως τα αποξηραμένα φρούτα βρίσκονται στη λίστα με το αγαπημένο σνακ πολλών.



Πολλοί μάλιστα τα συνδυάζουν με ξηρούς καρπούς που, γευστικά τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι το άλλο τους μισό. Γλυκά και μαλακά τα αποξηραμένα, τραγανά και με πιο αλμυρή γεύση οι ξηροί καρποί, φτιάχνουν ένα χορταστικό και νόστιμο δίδυμο, ιδανικό για μασούλημα. Πριν λοιπόν τους απονείμουμε τον τίτλο της «ναυαρχίδας» των σνακ, καλό είναι να αναρωτηθούμε για τη θερμιδική και θρεπτική τους αξία. Πρόσφατο δημοσίευμα του CNN εξαίρει τα αποξηραμένα φρούτα, όπως βερίκοκα, σταφίδες, σύκα, δαμάσκηνα, αφού, όπως γράφουν, είναι σαν μικρές θρεπτικές μπουκιές. Ο λόγος είναι επειδή όταν ένα φρούτο χάσει τα υγρά και τους χυμούς του, εντείνεται η συγκέντρωση σε θρεπτικά συστατικά και οι φυτικές ίνες. Κάπως έτσι, τα ξηρά φρούτα είναι πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, βιταμίνης Β, Ε και C, ενώ δεν τους λείπουν μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, το σελήνιο και το κάλιο. Αν βάζαμε δίπλα-δίπλα μισό φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα και μισό φλιτζάνι φρέσκα και μετρούσαμε την περιεκτικότητα τους σε φυτικές ίνες, θα διαπιστώναμε ότι το πρώτο περιέχει 4.7 γρ. φυτικών ινών έναντι του δεύτερου που περιέχει μόλις 1.6 γρ. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι 10-12 ξηρά δαμάσκηνα παρέχουν 7 γρ. φυτικών ινών, που αντιστοιχούν στο 30% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης (εξού και η καθαρτική τους δράση). Συγχρόνως, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αυξάνουν απότομα το σάκχαρο του αίματος (όπως κάνει ένα κοινό γλυκό παρασκεύασμα), άρα καθώς «καίγονται» αργά επιφέρουν το αίσθημα του κορεσμού, ενισχύουν το μεταβολικό ρυθμό και σας βοηθούν να νιώθετε χορτάτη για περισσότερο χρονικό διάστημα. Έρευνα στην οποία συμμετείχαν 13,000 ενήλικες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι καταναλώνουν συχνά αποξηραμένα φρούτα παίρνουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ζυγίζουν λιγότερο. Όλα καλά μέχρι εδώ. Είναι όμως όλα τα ξηρά φρούτα το ίδιο θρεπτικά και ωφέλιμα για τον οργανισμό και το πεπτικό μας σύστημα; Η απάντηση είναι όχι. Καλό είναι να αποφεύγετε κάποια που δεν είναι απλώς το φρούτο στην αποξηραμένη του μορφή, αλλά έχουν γευστικές προσθήκες. Ποια είναι αυτά; Αυτά που κυκλοφορούν σε ζαχαρωμένη μορφή ή, με άλλα λόγια, είναι καλυμμένα με ζάχαρη, όπως οι φέτες αποξηραμένου ανανά, μάνγκο, μήλου, παπάγιας, φράουλας. Mάλλον πρέπει να τα προτιμήσετε αποκλειστικά στη φρέσκια τους μορφή.



Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγετε τα τσιπς μπανάνας αφού είναι τηγανισμένα σε αμφιβόλου ποιότητας λάδια, αλλά και τα μούρα και βατόμουρα (κρανμπερις), αφού έχουν -εσωτερικά- προσθήκη ζάχαρης προκειμένου να αντισταθμίσει την όξινη τους γεύση (με άλλα λόγια, καλύτερα να προτιμήσετε ένα κανονικό γλυκό). Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν προτιμήσετε τα πιο «φυσικά» ξηρά φρούτα όπως αυτά που προαναφέραμε στην αρχή του άρθρου (σταφίδες, σύκα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, χουρμάδες) και πάλι πρέπει να είστε φειδωλή στην κατανάλωση τους, αφού, εκτός από πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και γεύση, είναι αρκετά πλούσια και σε θερμίδες, συγκριτικά με τη φρέσκια τους εκδοχή. Ενδεικτικά να σας πούμε ότι ένα φλιτζάνι σταφύλια περιέχει 104 θερμίδες και 23 γρ. σάκχαρων ενώ για ένα φλιτζάνι σταφίδες, οι δείκτες των τιμών ανεβαίνουν κατακόρυφα. Στα 116 γρ. σάκχαρα και στις 300, οι θερμίδες! Με μέτρο λοιπόν! bovary loading…

