Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Σας προτείνω μια ελαφριά κις, παρότι το κρύο δεν ήρθε ακόμη. Υλικά 1 ζύμη ποιοτική και χωριάτικη

2 φέτες ζαμπόν ποιοτικό

1 κρεμμύδι

Λίγο τυρί κίτρινο για από πάνω (τύπου emmental)

2 αυγά

1 χάρτινο κουτάκι κρέμα γάλακτος (ή σόγιας, για πι ο υγιεινό)

Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση Χτυπήστε σε ένα μπολ τα αυγά και ανακατέψτε ελαφρά με την κρέμα γάλακτος

Στρώστε την ζύμη σε ταψάκι και ανάψτε τον φούρνο στους 180 βαθμούς

Ψιλοκόψτε το κρεμμύδι και περάστε το για 2 λεπτά σε τηγάνι, με λίγο ελαιόλαδο να ασπρίσει

Κόψτε το ζαμπόν και προσθέστε το στο τηγάνι

Απλώστε τα στη ζύμη, προσθέστε τα αυγά με την κρέμα

Τρίψτε από πάνω το τυρί, ρίξτε αλάτι με προσοχή και πιπέρι

Ψήστε για 30 λεπτά ώσπου να ροδίσει καλά η επιφάνεια iefimerida

