Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ο Γιώργος Ντάσιος τόνισε στο gazzetta.gr, από τη μεικτή ζώνη της Ριζούπολης, ότι με 11 παίκτες ο Απόλλων Σμύρνης θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη, ενώ στάθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό που έρχεται.



Ο Απόλλων Σμύρνης πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι με τον ΠΑΟΚ, παίζοντας από το 32′ με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Χουάρες. Ωστόσο, η ομάδα του Άκη Μάντζιου έπαιξε έξυπνα, ήταν πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και πήρε έναν σημαντικό βαθμό ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Ο Γιώργος Ντάσιος, ήταν εκ των κορυφαίων και μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε από τη μεικτή ζώνη της Ριζούπολης στο gazzetta.gr για το πως η ομάδα του κατάφερε να μη δεχτεί γκολ. Παράληλα τόνισε ότι με 11 παίκτες η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα μπορούσε να πάρει τη νίκη, ενώ στάθηκε και στο ματς με τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική. Οι νίκες των Λαμία-Κέρκυρα σας πρόσθεσε άγχος δεδομένου ότι είναι δύο ομάδες που έχετε κοινό στόχο, την παραμονή;



«Εμείς δεν κοιτάζουμε τις άλλες ομάδες, παρά μόνο τη δική μας. Ερχόμασταν από δύο αποτελέσματα που δεν ήταν τόσο καλά, γιατί στον Ατρόμητο περιμέναμε κάτι παραπάνω, ενώ στον Πανιώνιο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Σήμερα δείξαμε έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, αν και μείναμε νωρίς με 10 παίκτες. Παίξαμε από την αρχή για τη νίκη και αν ήμασταν 11 θα την κάναμε». Ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή μπλοκαρίστηκε; Είδαμε την ομάδα σας να παίζει σα να μην υπάρχει αριθμητικό μειονέκτημα. «Κάποιες φορές αυτό λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί ο ΠΑΟΚ να χαλάρωσε και εμείς να πεισμώσαμε. Φάνηκε όμως ότι και με 11 παίκτες ήμασταν σωστά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο, κλείσαμε καλά τον αντίπαλο. Όταν παίζει ο άλλος με παίκτη παραπάνω θα δεχτείς και πίεση, αλλά και στο τέλος που είχε ανοιχτεί ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα γκολ, αλλά νομίζω ότι το «Χ» είναι δίκαιο». Είσαι από τους λίγους παίκτες που έμειναν στην ομάδα από το περσινό ρόστερ. Πιστεύεις ότι ακόμη χρειάζεται χρόνος για να «δέσετε» ως ομάδα; «Σαφώς χρειάζεται χρόνος. Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί χαρακτήρες από τόσες διαφορετικές χώρες και χρειάζεται υπομονή,. Στη συνέχεια θα πάμε πολύ καλύτερα και όσα δουλεύουμε θα βγουν στους αγώνες. Εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας και στο τέλος θα δικαιωθούμε». gazzetta loading…

