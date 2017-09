Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ισως το μόνο πιο ενοχλητικό πράγμα από τη φαγούρα, είναι η ακούσια κίνηση των ματιών ή αλλιώς μυοκυμία. Μια αίσθηση που πολλοί από εμάς γνωρίζουμε καλά. Η μυοκυμία προσώπου συμβαίνει κυρίως στα βλέφαρα και επηρεάζει το σφιγκτήρα του μυός του βλεφάρου που ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο, με αποτέλεσμα τη σύσπαση των βλεφάρων. Μερικές φορές αυτό που την προκαλεί είναι προφανές (κόπωση ή εποχιακές αλλεργίες), ενώ άλλες φορές πρόκειται για το απόλυτο μυστήριο. Τα καλά νέα είναι ότι σπάνια προκαλεί ανησυχία. «Εννέα στις δέκα φορές, η μυοκυμία δεν είναι καθόλου ανησυχητική, είναι μόνο μια ενόχληση», λέει ο Δρ Τζέρεμι Φιν, ιατρός στο Λος Άντζελες. Ωστόσο δεν χρειάζεται να το ανέχεστε απλά και μόνο επειδή δεν είναι επικίνδυνο. Ειδικοί μάς αποκαλύπτουν τους λόγους για τους οποίους μας επισκέπτεται η μυυκαμία και συμβουλές για το πώς να τη σταματήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά.



Ο no1 λόγος για το «πέταγμα» των ματιών, λέει η Δρ Monica L. Monica, της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας, είναι το άγχος. «Συνήθως ο ασθενής βιώνει την ενόχληση για περίπου μια εβδομάδα όταν είναι στρεσαρισμένος, όταν έχει εξετάσεις ή όταν απλά δεν κοιμάται καλά». Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σύσπαση σταματά από μόνη της όταν τελειώσει η αγχωτική κατάσταση, ωστόσο θα βοηθήσει πολύ να μειώσετε το άγχος στη ζωή σας ή να προβείτε σε άλλες τεχνικές αντιμετώπισης όπως ο διαλογισμός. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που κάνουν διαλογισμό, αποκομίζουν σημαντικά οφέλη ψυχικής υγείας. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα διεγερτικά στην καφεΐνη και οι χαλαρωτικές ιδιότητες του οινοπνεύματος ωθούν το μάτι σε ακούσιες συσπάσεις, ειδικά όταν γίνεται υπερβολική χρήση. «Ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό να πω στους ασθενείς μου να μείνουν μακριά από την καφεΐνη και το οινόπνευμα, αλλά αν έχετε αυξήσει πρόσφατα την κανονική σας πρόσληψη, ίσως χρειαστεί να το προσέξετε», λέει η πλαστική χειρουργός Julie Miller από το Νιου Τζέρσεϊ, που ειδικεύεται στην υγεία των ματιών. «Οταν πρόκειται για την πρόσληψη υγρών, είναι σημαντικό να πίνετε πολύ νερό και να αποφύγετε τα αναψυκτικά και τα ροφήματα με ζάχαρη» προσθέτει η Δρ. Katrina Wilhelm. Εάν δεν μπορείτε να κόψετε τον πρωινό καφέ, προσπαθήστε να περιορίσετε το αλκοόλ και φυσικά να παραμείνετε στον ένα καφέ την ημέρα. Mία άλλη αιτία που οδηγεί σε συσπάσεις των ματιών, σύμφωνα με τον Dr. Fine, είναι η ανεπάρκεια μαγνησίου στον οργανισμό σας. Αν η σύσπαση επανέρχεται επίμονα ή σας ενοχλεί πραγματικά, σας προτείνει να ελέγξετε τα επίπεδα μαγνησίου σας (ένα απλό τεστ αίματος είναι αρκετό). Αν τα επίπεδα είναι χαμηλά, επικεντρωθείτε στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο όπως το σπανάκι, τα αμύγδαλα και το πλιγούρι βρώμης ή αρχίστε να παίρνετε συμπληρώματα.



Η υπερβολική ξηρότητα στα μάτια που προκαλείται από γήρανση, φακούς επαφής ή φάρμακα, λέει ο Dr. Fine, παίζει το δικό της ρόλο στη μυοκαμία. Αλλάζετε συχνά τους φακούς επαφής σας και κρατήστε ενυδατωμένα, με σταγόνες τα μάτια σας. Ο ήλιος και ο υπολογιστής επίσης ευθύνονται για τις συσπάσεις των βλεφάρων. Μερικές φορές, οι σπασμοί των ματιών μπορεί να είναι ενδεικτικοί ενός μεγαλύτερου ιατρικού προβλήματος. Η υπογλυκαιμία, η νόσος του Πάρκινσον, το σύνδρομο Tourette και η νευρολογική δυσλειτουργία μπορούν να προκαλέσουν σπασμούς. Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις προηγούμενες θεραπείες και δεν έχετε βρει ανακούφιση ή έχετε άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, επισκεφθείτε αμέσως το γιατρό σας. bovary loading…

