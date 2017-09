Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μήνυμα του Βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Ένας νέος κύκλος μάθησης, προσπαθειών και δημιουργίας ξεκινά σήμερα για εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές στο νομό μας. Από την πλευρά της η πολιτεία έκανε κάθε προσπάθεια, ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς: για δεύτερη συνεχή χρονιά τα βιβλία βρίσκονται ήδη στα σχολεία, διορίστηκαν έγκαιρα πάνω από 15.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική αγωγή, τα μονοθέσια δημοτικά θα λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά έχοντας και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και Ολοήμερο. Στόχος μας είναι όλα τα σχολεία να λειτουργούν ομαλά από την πρώτη ημέρα.

Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, η οποία θα τους φέρει πιο κοντά στους στόχους και τα όνειρά τους.

Στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τους συνοδοιπόρους των παιδιών στο ταξίδι της γνώσης, εύχομαι καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους. Δημάρχου Γρεβενών κ. Γιώργου Δασταμάνη Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εκπαιδευτικής χρονιάς για την μαθητιώσα νεολαία του τόπου και της χώρας γενικότερα. Για μια μερίδα μαθητών, τα “πρωτάκια” κάθε είδους, είναι η επίσημη εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ή σε ανώτερες βαθμίδες του, για τους “παλιούς” άλλη μια χρονιά γνώσης, χαράς και δημιουργικών δραστηριοτήτων με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους και για τους τελειόφοιτους η χρονιά που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει την μελλοντική τους εξέλιξη και θα σφραγίσει τα μαθητικά χρόνια. Σε όλους τους μαθητές λοιπόν, ανεξάρτητα απ’ την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, εύχομαι να έχουν μια ευχάριστη μορφωτική και ψυχοκοινωνική εμπειρία και να απολαύσουν στο μέγιστο την κάθε ανεπανάλληπτη στιγμή της σχολικής τους εκπαίδευσης. Στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως και στο διοικητικό προσωπικό των σχολείων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εκφράζω την αμέριστη συμπάθεια και συμπαράστασή μου για το εξαιρετικά πολύτιμο έργο του να υποδέχονται τα πιο σημαντικά πλάσματα των μεριμνών μας.

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών Ευάγγελου Σημανδράκου

Η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο και την ελπίδα για κοινωνική πρόοδο, βασισμένη σε αξίες, πρότυπα και αρχές. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι σε όλους δημιουργικότητα, επιμονή και έμπνευση. Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη Αγαπητοί Μαθητές

Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινά με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού γεμάτη όνειρα και προσδοκίες για την κατάκτηση της γνώσης, μέσα από ένα δύσκολο αλλά συναρπαστικό «ταξίδι». Με οδηγούς τους δασκάλους σας, συμπαραστάτες τους γονείς σας και με πίστη στις δυνάμεις σας πιστεύω ότι θα ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο και θα πετύχετε τους στόχους και τα όνειρά σας.

Σε αυτό το όμορφο ταξίδι εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία.

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί

Είμαι βέβαιος ότι με δύναμη ψυχής θα προσπαθήσετε και φέτος να ολοκληρώσετε με απόλυτη επιτυχία το πραγματικά δύσκολο αλλά τόσο σημαντικό έργο σας.

Στα «πρωτάκια» εύχομαι να είναι χαρούμενα για το νέο ξεκίνημα της ζωής τους. Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά.

