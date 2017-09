Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Έκκληση για μεγαλύτερη βοήθεια από την Δήμαρχο του νησιού. Σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο έχουν επιδοθεί οι αρμόδιοι που έχουν οριστεί να αντιμετωπίσουν την πετρελαιοκηλίδα μεταξύ Κυνόσουρας και Σεληνίων στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακής, η σφράγιση των εργασιών στεγανοποίησης του ναυαγίου έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί σχέδιο από ιδιωτική εταιρεία για την απάντληση των καυσίμων.



Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τουλάχιστον είκοσι κυβικά πετρελαιοειδών και επτά κυβικά στερεά απόβλητα, έχουν περισυλλεγεί έως σήμερα από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κυνοσούρας και Σεληνίων, μετά τη ρύπανση που δημιούργησε κατά μήκος 1,5 χιλιομέτρου, η βύθιση του αγκυροβολημένου μικρού δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» τα ξημερώματα της Κυριακής, με 2.570 τόνους καύσιμα, νοτιοδυτικά της Αταλάντης στον Σαρωνικό. Στο σημείο της βύθισης του πλοίου έχουν ποντιστεί επάλληλες σειρές πλωτών φραγμάτων, ενώ στην περιοχή των Σεληνίων επιχειρεί συνεργείο είκοσι τριών ατόμων ιδιωτικής εταιρείας αντιρρύπανσης, με πέντε βυτιοφόρα οχήματα και παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη. «Ζητάμε τη συνδρομή περισσότερων αντιρρυπαντικών συνεργείων προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η μεγάλη ρύπανση που δημιουργήθηκε στις ακτές της Σαλαμίνας, μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «ΑΓ ΖΩΝΗ ΙΙ» στον Σαρωνικό», τόνισε σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Σαλαμίνας Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου, εκφράζοντας φόβους, ότι «αν αλλάξει η κατεύθυνση του ανέμου, τότε δεν αποκλείεται το πρόβλημα της ρύπανσης να επεκταθεί σε όλο το Σαρωνικό». Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή «υπάρχει έντονη δυσοσμία στην περιοχή και ότι οι αντιδράσεις του κόσμου αλλά και καταστηματαρχών είναι έντονες, καθώς εκτός από περιβαλλοντικό το πρόβλημα είναι και οικονομικό». «Πολλά καταστήματα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σαλαμίνας, έχουν νεκρώσει εξαιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος και σκεφτόμαστε ως δήμος να στραφούμε δικαστικά εναντίον κατά παντός υπευθύνου για τη ρύπανση και να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις για τα καταστήματα που έχουν πληγεί αλλά και να αποδοθούν ευθύνες» δήλωσε η κ. Νάννου, συμπληρώνοντας ότι «η κατάσταση από κάπου έχει ξεφύγει».



Η δήμαρχος Σαλαμίνας ανέφερε ότι όπως την ενημέρωσαν η σφράγιση του δεξαμενόπλοιου έχει ολοκληρωθεί κατά 95% προκειμένου να ξεκινήσει η απάντληση των καυσίμων και πρόσθεσε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τα υπουργεία Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος για το θέμα. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι στελέχη των δύο υπουργείων βρίσκονται καθημερινά στην περιοχή κάνοντας επίβλεψη των εργασιών αλλά και μετρήσεις. Χθες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας, επισκέφθηκαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης, συνοδευόμενοι από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά, αρχιπλοίαρχο Λεοντάρα Κωνσταντίνο.

