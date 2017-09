Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

To Facebook αν δεν είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα είναι μέσα στην εμπροσθοφυλακή. Ένας κολοσσός για να καταφέρει να κρατήσει τους χρήστες του αλλά και να αυξήσει τα κέρδη του πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται και να δοκιμάζει νέα χαρακτηριστικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως πάντα θα είναι και επιτυχημένα.



Ήδη λοιπόν άρχισαν τα όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια για μια νέα λειτουργία που πρόσφατα άρχισε να δοκιμάζεται στην εφαρμογή του Facebook Συγκεκριμένα, η λειτουργία αυτή ρωτά τους χρήστες αν θα ήθελαν να βρεθούν με άλλους χρήστες του Facebook με τους οποίους είναι ήδη «φίλοι», και αν οι χρήστες το δεχθούν, τους παροτρύνει να αρχίσουν μια συζήτηση στο Messenger. Ήδη κάποιοι χρήστες έχουν αρχίσει να αποκαλούν το Facebook ως… προξενήτρα και να το συγκρίνουν με πλατφόρμες γνωριμιών, όπως το Tinder, παρόλο που η συγκεκριμένη λειτουργία βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.



Η εταιρεία όντως παραδέχτηκε πως η Facebook δοκιμάζει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ενώ δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη νέα αλλαγή στο Facebook σημείωσε ότι δεν του παρουσίασε πιθανούς ερωτικούς συντρόφους. newsbeast loading…

