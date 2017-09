Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα ημερομήνια είναι πανάρχαιος τρόπος πρόβλεψης του καιρού ο οποίος στηρίζεται απλά στην… παρατήρηση. Ποια παρατήρηση; Του καιρού και της κατάστασης στον…ουρανό τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Με βάση τι καιρό κάνει εκείνες τις πρώτες ημέρες, το αν έχει ή όχι σύννεφα στον ουρανό, τι άνεμοι πνέουν, όσοι ξέρουν από ημερομήνια μπορούν να καταλάβουν τι καιρό -περίπου- θα κάνει καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Με βάση την ανάλυση των φετινών…. δεδομένων, όπως γράφει το pentepostagma. gr, δεν αναμένονται δραματικά κρύα μέχρι τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, ο Δεκέμβριος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ζεστός. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν και πάλι από τα τέλη Απριλίου. Δείτε αναλυτικά αν τα ημερομήνια… βγάζουν βροχές και χιόνια παρακάτω: Σεπτέμβριος 2017 Αρχές Μήνα 1 – 4. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να δίνουν δροσιές. Θερμοκρασία (20 – 28 °C).

5 – 7. Πτώση των βορείων ανέμων με ανοδικές τάσεις της θερμοκρασίας (24 – 34 °C).

8 – 15. Σταθερά δροσερός καιρός και πτώση της θερμοκρασίας (22 – 28 °C). Μέσα Μήνα 16 – 24. Άνοδος της θερμοκρασίας (29 – 33 °C). Θα δροσίζει στην διάρκεια της μέρας, ανάλογα με την διάρκεια και την ένταση των βορειοδυτικών ανέμων. Τέλη Μήνα 25 – 28. Η ζέστη θα συνεχίζεται μέχρι και τη δύση κάθε μέρας. Θερμοκρασία (29 – 34 °C). Δροσίζει παροδικά, θερμοκρασία (27 – 30 °C), με νοτιοδυτικούς ανέμους.

29 – 30. Πτώση της θερμοκρασίας (19 – 28 °C). Φθινοπωρινός καιρός με δροσιές και υγρασίες, πιθανές βροχοπτώσεις.

Οκτώβριος 2017 Αρχές Μήνα 1 – 7. Βορειοδυτικοί άνεμοι που θα δροσίζουν περιοδικά. Θερμοκρασία (22 – 29 °C).

8 – 14. Ζεστές σχετικά μέρες. Το εξασθενημένο νοτιοδυτικό αεράκι δεν θα μπορέσει να αποτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας (23 – 30 °C). Μέσα Μήνα 15 – 26. Ανοδικές τάσεις της θερμοκρασίας (25 – 32 °C) μέχρι τη δύση της μέρας. Τις βραδινές ώρες, κατά τόπους θα έχουμε συγκέντρωση νεφών και πιθανές βροχές με ενδυνάμωση των βόρειων ανέμων. Τέλη Μήνα 27 – 31. Επάνοδος των δροσερών ημερών με την πιθανότητα βροχών. Θερμοκρασία (18 – 28 °C).

Σαββάτο 28η Οκτωβρίου 2017. Δροσερή μέρα, με κατά τόπους βροχές. Νοέμβριος 2017 Αρχές Μήνα 1 – 10. Αίθριος καιρός με δροσιά. Οι βοριάδες θα συνεχίζονται με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία ( 19 – 27 °C).

11 – 16. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο (24 – 33 °C). Πιθανές βροχές σε μέρες με υγρασία και αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Μέσα Μήνα 17 – 24. Περιοδικές χαλαζοπτώσεις και στη συνέχεια υψηλές θερμοκρασίες (22 – 32 °C) σε μέρες που θα λείψουν τα νέφη.

Παρασκευή 17η Νοέμβρη 2017 . Δροσερή μέρα με πιθανή βροχόπτωση. Τέλη Μήνα 25 – 30. Άνοδος της θερμοκρασίας (24 – 32 °C), υψηλές για την εποχή. Θα δροσίσει στο τέλος του μήνα. Δεκέμβριος 2017 Αρχές Μήνα 1 – 5. Υψηλές Θερμοκρασίες (20 – 28 °C) για την εποχή.

6 – 15. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν χωρίς αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Μέσα & Τέλη Μήνα 16 – 25. Οι δυνατοί βοριάδες θα ρίξουν τη θερμοκρασία (10 – 18 °C) και η πτώση αυτή θα συνεχιστεί αν αυτοί θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Σχετική βελτίωση της θερμοκρασίας σε μέρες με διαρκή ηλιοφάνεια.

Χριστούγεννα Δευτέρα 25η Δεκεμβρίου 2017. χωρίς πολύ κρύο με περιοδικές λιακάδες.

26 – 31. Οι βοριάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα (8 – 18 °C). Πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά και βροχές στα πεδινά. Ιανουάριος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 14. Ψυχρές αέριες μάζες κρατούν την θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα (7 – 17 °C). Μέσα Μήνα 14 – 20. Τσουχτερό κρύο με παροδικές βροχές. Πιθανότητα χιονόπτωσης τις πρώτες πρωινές ώρες. Θερμοκρασία (5 – 17 °C). Τέλη Μήνα 21 – 31. Συνεχίζονται οι χαμηλές θερμοκρασίες. Ανάλογα της ηλιοφάνειας, θα εξαρτηθούν και τα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει πιθανότητα μικρής έντασης χιονιά. Θερμοκρασία ( 3 – 13 °C). Φεβρουάριος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 10. Μείωση της έντασης των βόρειων ανέμων, με τη θερμοκρασία να εμφανίζει άνοδο (10 – 17 °C). Δροσερές παραμένουν ακόμη οι μέρες, με κρύες νύχτες και πιθανές βροχοπτώσεις. Μέσα Μήνα & Τέλη Μήνα 12 – 20. Ανοιξιάτικος καιρός λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων. Θερμοκρασία (12 – 20 °C).

Καθαρά Δευτέρα. Ανοιξιάτικος καιρός, με παροδικό νοτιοδυτικό αεράκι.

21 – 26. Ανοδικές θερμοκρασίες (16 – 26 °C). Αραιές συννεφιές και παροδικές βροχές. Συνεχίζονται οι νοτιάδες και οι ζεστές μέρες .

26 – 28. Οι βοριάδες θα ρίξουν την θερμοκρασία (14 – 25 °C). Μάρτιος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 11. Δροσερές μέρες με πιθανές βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία (12 -20 °C). Στη συνέχεια οι βόρειοι άνεμοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία (6 – 12 °C) φέρνοντας χιόνια στα ορεινά και πιθανώς και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Μέσα & Τέλη Μήνα 12 – 25. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Δυνατοί, βορειοανατολικοί άνεμοι θα ρίξουν σημαντικά τη θερμοκρασία (-2 – 12 °C). Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

Κυριακή 25η Μαρτίου 2018. Συνεχίζεται ο άστατος καιρός. Το κρύο συνεχίζεται καθ΄ όλη την ημέρα.

26 – 30. Δριμύ ψύχος, με βροχές και καταιγίδες με χιόνια μέχρι τα πεδινά. Θερμοκρασία (-4 – 8 °C). Απρίλιος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 15. Συνεχίζεται το χειμερινό σκηνικό του καιρού. Βόρειοι άνεμοι με πιθανές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία (8 – 15 °C) .

Πάσχα 2018, Συννεφιές – βροχερός καιρός, με ισχυρούς ανέμους. Θερμοκρασία (10 – 14 °C). Μέσα Μήνα 16 – 26. Βορειοδυτικοί άνεμοι κρατούν τη θερμοκρασία χαμηλά (12 – 18 °C). Με τη πτώση των βοριάδων, ο καιρός θα δώσει δροσερές μέρες αλλά θα έχουμε και ανοιξιάτικες μέρες με άνοδο της θερμοκρασίας (18 – 22 °C). Τέλη Μήνα 27 – 30. Ανοιξιάτικο το σκηνικό του καιρού λόγω των δυτικών ανέμων. Θερμοκρασία (20 – 28 °C). Μάιος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 10. Φυσιολογικά για την εποχή καιρικά φαινόμενα. Θερμοκρασία (24 – 30 °C)

Πρωτομαγιά 2018. Δροσερή μέρα με πιθανές βροχές. Μέσα & Τέλη Μήνα 11 – 22. Η καλοκαιρία συνεχίζεται. Ανοδικές θερμοκρασίες (28 – 32 °C) με δροσερά πρωινά.

23 – 31. Θερμοκρασία (29 – 33°C). Βόρειοι άνεμοι θα δροσίζουν περιοδικά. Ιούνιος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 10. Ζεστές μέρες. Δυτικό αεράκι συνεχίζει να δροσίζει περιοδικά. Θερμοκρασία (28 – 32 °C). Μέσα & Τέλη Μήνα 11 – 30. Άστατος καιρός για την εποχή. Βροχές έως και καταιγίδες θα επιδεινώσουν τον καιρό. Μερική πτώση της θερμοκρασίας (25 – 30 °C), κυρίως τις βραδινές ώρες. Ιούλιος 2018 Αρχές Μήνα 1 – 10. Ένας καλοκαιρινός μήνας ακόμη που ξεκινά με δροσιές. Θερμοκρασία (24 – 30 °C). Βροχές, καταιγίδες έως πιθανές χαλαζοπτώσεις. Δροσιά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Μέσα & Τέλη Μήνα 11 – 20. Βελτίωση της θερμοκρασίας (27 – 34 °C). Συννεφιά με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Μεγάλη υγρασία.

21 – 31. Ένα αεράκι θα συνεχίσει τις δροσιές για μερικές μέρες. Θερμοκρασία (29 – 34 °C). Άνοδος της θερμοκρασίας (32 – 37°C) στο τέλος του μήνα. pentapostagma.gr

