Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, χθες (11-09-2017), διανεμήθηκαν από ένστολο προσωπικό της Τροχαίας, σε Δημοτικά Σχολεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, για μαθητές και γονείς. Η πρωτοβουλία αυτή που πραγματοποιείται με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.





Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και οδηγών, στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Οι γονείς ενδεικτικά μπορούν: Να εκπαιδεύουν το παιδί τους σε θέματα οδικής ασφάλειας από πολύ νωρίς (π.χ. να του μάθουν να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι μακριά ή κοντά του, να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου πριν περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, να ελέγχει προσεκτικά αριστερά και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει από τη διάβαση των πεζών, μόνο όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν περνούν οχήματα, να το τοποθετούν στο πίσω κάθισμα πάντα με ζώνη ασφαλείας, να βαδίζει στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου ακόμη και αν το κρατάνε από το χέρι κ.α.)

Να αναζητήσουν, να ελέγξουν και να επιλέξουν την πιο ασφαλή διαδρομή που πρέπει να ακολουθεί το παιδί τους για να φθάνει και να επιστρέφει από το σχολείο του

Να διανύσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυπωθεί σωστά, να γνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του δρομολογίου και κατά συνέπεια τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Να ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς αν στο σχολείο ή στη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές σε σηματοδότες ή πινακίδες (οδικά σήματα). Να θυμάστε ότι, οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, για να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των μαθητών, μπορούν: Να μυήσουν τους μαθητές στους απλούς κανόνες της ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, όπως στην αποκλειστική χρήση των διαβάσεων και των σηματοδοτών, στην αποφυγή επικίνδυνων παιχνιδιών μέσα και έξω από το σχολείο, στο δρόμο κ.ά.

Να επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια τα οχήματα που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις των μαθητών και να βεβαιώνονται ότι είναι απολύτως κατάλληλα (πρόσφατα ελεγμένα, διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, πυροσβεστικά μέσα κ.ά.), προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς.

Να παρακολουθούν την οδική συμπεριφορά των οδηγών και των συνοδών, που χρησιμοποιούνται στα σχολικά λεωφορεία,

Να ενημερώνουν τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας πριν την πραγματοποίηση εκδρομής, ώστε να γίνεται έλεγχος του λεωφορείου και του οδηγού του, αλλά και ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά μήκος του δρομολογίου της εκδρομής.

Να επισκέπτονται τα «πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής», ώστε να εκπαιδεύουν τους μαθητές στην ασφαλή κυκλοφορία. Με τα παραπάνω δεν μετατοπίζεται το έργο της Τροχαίας στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αλλά παράλληλα και από κοινού λόγω της θέσης τους μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι οδηγοί μπορούν: Όταν διέρχονται έξω από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα όπου κυκλοφορούν, συχνάζουν και παίζουν μαθητές και μικρά παιδιά, να οδηγούν με αυξημένη προσοχή και μικρότερη ταχύτητα.

Όταν μεταφέρουν μικρά παιδιά και μαθητές, να χρησιμοποιούν το πίσω κάθισμα, τα ειδικά καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας. Είναι βέβαιο ότι η συνεργασία και η προσπάθεια όλων μας, θα περιορίσει στο ελάχιστο τα ατυχήματα. Καλή και ασφαλή σχολική χρονιά, σε όλους!

