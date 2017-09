Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Πάντα πιστεύαμε ότι έπρεπε να κρατάμε την πλάτη όρθια όταν καθόμαστε στο γραφείο ώστε να αποφύγουμε τους πόνους. Λάθος, λέει τώρα ο κινησιοθεραπευτής Frédéric Srour, συγγραφέας του βιβλίου «Μην πονάτε! Οδηγός σωστών κινήσεων και ορθών στάσεων». Παρότι, λοιπόν, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην σκύβουμε στο γραφείο και να καθόμαστε ίσια, όσο γίνεται περισσότερο, δεν χρησιμεύει να παλεύουμε να κρατήσουμε αυτή τη θέση όλη την ημέρα.

«Αυτό θα έκανε πολύ μεγαλύτερο κακό στην πλάτη γιατί θα σήμαινε ότι δουλεύουμε συνεχώς τους ίδιους μύες» εξηγεί ο Frédéric Srour. Και αναφέρει ότι δεν είναι καθόλου κακό να σκύβουμε κάπου-κάπου «με τον όρο να μη μένουμε σκυμμένοι συνεχώς».

Ποιά είναι η λύση για να αποφύγουμε τους πόνους στη μέση και στην πλάτη; Να κινούμαστε όσο γίνεται περισσότερο, αναφέρει ο ειδικός.



«Η όρθια στάση είναι μια στάση ανάμεσα σε άλλες. Αυτό που κάνει καλό είναι να εναλάσσουμε τις στάσεις», λέει. Συμβουλεύει, μάλιστα, να χαμηλώνουμε συχνά το κάθισμα και να σκύβουμε μπροστά. Αυτό επιτρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα «τραβήγμα» στη διάρκεια μιας ημέρας με κούραση και στρες, αλλά κυρίως να κάνουμε διαφορετικούς μύες να δουλεύουν. Το ιδανικό είναι να μην περιμένει κάποιος να πονέσει η μέση ή η πλάτη του ώστε να κάνει κινήσεις. Ο κινησιοθεραπευτής αναφέρει ότι είναι προτιμότερο να κολλάμε σημειώματα που να μας υπενθυμίζουν ότι ήρθε η ώρα να κινηθούμε και να αλλάξουμε στάση. Στόχος είναι, όπως λέει, να κάνουμε τις κινήσεις ρουτίνα μέσα στην ημέρα. «Είναι σημαντικό να σηκώσετε την οθόνη του κομπιούτερ στο ύψος των ματιών. Αν η οθόνη είναι πολύ χαμηλή, οι άνθρωποι έχουν τάση να σκύβουν και προκαλούν πόνο», λέει ο ειδικός. Αν πρόκειται για λάπτοπ, ο ειδικός συμβουλεύει να το τοποθετούμε σε μια στοίβα βιβλίων ή περιοδικών ώστε να μην «κολλάμε» πάνω του.



Βασική συμβουλή του είναι να απομακρυνόμαστε από το γραφείο μας συχνά: «Επωφεληθείτε από οποιαδήποτε αφορμή για να σηκωθείτε. Αν σας καλούν στο τηλέφωνο, σηκωθείτε όρθιοι για να απαντήσετε και μείνετε όρθιοι ή περπατήστε όση ώρα μιλάτε», αναφέρει.

Είναι επίσης σημαντικό να «ξαπλώνει» κάποιος διακριτικά στην καρέκλα γραφείου, να κάνει μερικά τραβήγματα ή να σκύβει μπροστά για να κινηθεί το σώμα.

«Μια καλή και αθόρυβη άσκηση είναι να σηκώνετε τα πόδια στις μύτες, να σηκώνεστε όρθιοι και να εναλλάσσετε τα πόδια, μια πάνω μια κάτω. Τεντώστε τα χέρια σας προς το ταβάνι και κάντε μερικές κινήσεις στους ώμους ώστε να δραστηριοποιήσετε την κυκλοφορία του αίματος», αναφέρει. iefimerida loading…

