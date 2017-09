Σεπτέμβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Μια πρόβα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου ενδέχεται να χρηματοδότησε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στο πλαίσιο αγωγής κατά της σαουδαραβικής κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα New York Post, η πρεσβεία ενδέχεται να χρησιμοποίησε δύο υπαλλήλους της για μια πρόβα των επιθέσεων των αεροπειρατών της Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους, που προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 3.000 ανθρώπων το 2001. Η αγωγή που κατατέθηκε εκ μέρους 1.400 συγγενών θυμάτων, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας πλήρωσε δύο πολίτες της χώρας, που παρίσταναν τους φοιτητές στις ΗΠΑ, για να πετάξουν με εμπορικό αεροσκάφος από το Φοίνιξ της Αριζόνα προς την Ουάσιγκτον και να ελέγξουν τα μέτρα ασφαλείας στην πτήση πριν την 11η Σεπτεμβρίου. «Υποστηρίζουμε εδώ και καιρό ότι υπήρχαν μακροχρόνιες και στενές σχέσεις μεταξύ της Αλ Κάιντα και των θρησκευτικών συνιστωσών της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας», δήλωσε ο Σον Κάρτερ, επικεφαλής της ομάδας των δικηγόρων των εναγόντων. Από την πλευρά του το Ριάντ αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει διασυνδέσεις με τους τρομοκράτες, ενώ δικηγόροι που εκπροσωπούν τη σαουδαραβική κυβέρνηση έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των ισχυρισμών αυτών. Οι ενάγοντες καλούνται να απαντήσουν στην προσφυγή μέχρι το Νοέμβριο. Η υπόθεση μπορεί στη συνέχεια να εκδικασθεί χάρις σε νόμο που ψήφισε τον περασμένο Σεπτέμβριο το αμερικανικό κογκρέσο παρακάμπτοντας το βέτο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τις πιέσεις από την σαουδαραβική κυβέρνηση. Ο νόμος αυτός (με τον τίτλο «Δικαιοσύνη κατά των Χορηγών της Τρομοκρατίας») επιτρέπει σε επιζώντες και συγγενείς θυμάτων να καταθέτουν μηνύσεις κατά ξένων κυβερνήσεων σε αμερικανικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τα έγγραφα η ομαδική αγωγή υποστηρίζει ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση παρείχε οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη στους αεροπειρατές τους μήνες που προηγήθηκαν των τρομοκρατικών επιθέσεων.



Έγγραφα του FBI, που υποβλήθηκαν ως πειστήρια, υποστηρίζουν ότι δύο Σαουδάραβες που πήγαν στις ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ αλ Κουντχαϊν και ο Χαμντάν αλ Σάουι, ήταν στην πραγματικότητα μέλη του «δικτύου πρακτόρων του βασιλείου» στις ΗΠΑ κι ότι εκπαιδεύτηκαν στο Αφγανιστάν μαζί με έναν αριθμό άλλων μελών της Αλ Κάιντα, που μετείχαν στις επιθέσεις. Ο Κουντχαϊν φέρεται να είχε προσληφθεί από το υπουργείο Ισλαμικών Υποθέσεων της Σαουδικής Αραβίας και ο Σαλάουι να ήταν υπάλληλος της σαουδαραβικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον. Τον Νοέμβριο του 1999 οι δύο άνδρες επιβιβάστηκαν σε πτήση της America West προς την Ουάσιγκτον και προσπάθησαν να μπουν αρκετές φορές στο πιλοτήριο, υποβάλλοντας ερωτήσεις για τεχνικά ζητήματα στις αεροσυνοδούς, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των μελών του πληρώματος. Ο Κουντχαϊν φέρεται να ρώτησε το πλήρωμα που βρίσκεται η τουαλέτα και ενώ του έδειξαν προς τα δεξιά, εκείνος προσπάθησε να μπει στο κόκπιτ. Οι πιλότοι έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Οχάιο και οι δύο άνδρες ανακρίθηκαν από το FBI, για να αφεθούν στη συνέχεια ελεύθεροι. Τα εισιτήριά τους τα είχε πληρώσει η Σαουδαραβική πρεσβεία, σύμφωνα με την Κρίστεν Μπράιτγουάιζερ, που έχασε τον άνδρα της στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να παρακολούθησαν ένα συμπόσιο στην Ουάσιγκτον, που οργάνωσε η Σαουδαραβική πρεσβεία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ισλαμικών και Αραβικών Επιστημών στην Αμερική, που είχε προσλάβει ως λέκτορα τον ισλαμιστή ιερωμένο της Αλ Κάιντα, Ανουάρ Αλ Αουλάκι. Ο τελευταίος είχε βοηθήσει αργότερα τους αεροπειρατές να βρουν κατάλυμα και να αποκτήσουν ταυτότητες στις ΗΠΑ, όταν έφθασαν στις αρχές του 2000. Σύμφωνα με τη New York Post οι δύο Σαουδάραβες ζούσαν στην Αριζόνα κι είχαν συχνή επικοινωνία με αξιωματούχους της χώρας τους.



Ο Σον Κάρτερ είπε ότι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην ομαδική αγωγή βασίζονται σε πάνω από 5.000 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων. Από τους 19 αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου οι 15 ήσαν Σαουδάραβες. Εκατοντάδες χιλιάδες αμερικανικά έγγραφα σχετικά με τη Σαουδική Αραβία παραμένουν μέχρι σήμερα απόρρητα. iefimerida loading…

