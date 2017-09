Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ένα λαχταριστό σουφλέ που λιώνει στο στόμα και αναστατώνει τον ουρανίσκο. Μπορεί να κυκλοφορούμε ακόμα με καλοκαιρινά ρούχα, μαλλιά, χρώμα. Να κάνουμε βόλτες με το μεσημεριανό ήλιο να μας ζεσταίνει. Να βλέπουμε ταινίες στα θερινά, να τρώμε παγωτό και να πίνουμε παγωμένα ροφήματα. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Κανείς δεν ονειρεύεται πια παραλίες, ήλιο και αλμύρα, κανείς δεν πια τόση όρεξη να ξενυχτήσει χορεύοντας τραγούδια που με τα οποία περνάει καλά μόνο αν έχει πιει λίγο παραπάνω. Αυτό όμως που όλοι, σιγά-σιγά, αρχίζουν να αποζητούν είναι αυτό το λίγο παραπάνω κρύο που θα τους επιτρέψει να φορέσουν μια φθινοπωρινή τάση, να διαβάσουν το βιβλίο τους σε ένα καφέ με φόντο ένα μουντό απόγευμα, να καθίσουν ένα βράδυ μέσα. αγκαλιά με το/τη σύντροφό τους στον καναπέ βλέποντας ταινία ή σειρά, να χωθούν στην κουζίνα και να φτιάξουν ένα λαχταριστό φαγητό που θα μπορούν να απολαύσουν χωρίς ενοχές.



Σε αυτό το τελευταίο, θα θέλαμε να σταθούμε λίιιγο παραπάνω και να σας συστήσουμε ένα σουφλέ με υφή αφρού, γεύση μεγατόνων και μηδενικό βαθμό δυσκολίας. Το σουφλέ της τεμπέλας. Για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε: 8-10 φέτες ψωμί του τοστ (ανάλογα με το μέγεθος του ταψιού)

2 φλ. κίτρινο τυρί που λιώνει (ή μιξ από κίτρινα τυριά)

1 φλ. χονδροκομμένο μπέικον ή ζαμπόν ή γαλοπούλα, περασμένο από το τηγάνι ή το φούρνο για να τσιγαριστεί

5 φλ. σπανάκι, πλυμμένο

1/2 του φλ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

4 αβγά

1¼ του φλ. γάλα

αλάτι και φρεσκοτρυμμένο πιπέρι



Ξεκινήστε τσιγαρίζοντας σε ελάχιστο λάδι και σε χαμηλή φωτιά το κρεμμύδι μέχρι να «στεγνώσουν». Τεμαχίστε τις φέτες του τοστ σε 9 κομμάτια και βάλτε τις σε ένα μεγάλο μπολ. Σε ένα άλλο μπολ, χτυπήστε τα αβγά με το γάλα. Αλατοπιπερώστε και ρίξτε το υγρό με τα αυγά πάνω στο ψωμί. Στην συνέχεια, προσθέστε το τσιγαρισμένο μπέικον, το τυρί και τα λαχανικά και ανακατέψτε με απαλές κινήσεις το μείγμα.

Βουτυρώστε τη φόρμα ή το πυρέξ και ρίξτε το μείγμα. Συμπληρώστε με λίγο τριμμένο τυρί (αν χρειάζεται και αν θέλετε) και ψήστε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 25 λεπτά (αν βλέπετε ότι θέλει παραπάνω αφήστε το για ακόμα 10 λεπτά). Όταν περάσουν αποσύρετε το από το φούρνο, αφήστε το να ξεκουραστεί και σερβίρετε. Όνειρο; bovary loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11th, 2017 at 12:04 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.