Το Pulsar, τo κορυφαίο σε χώρους και ασφάλεια hatchback της Nissan, απόκτα μια νέα έκδοση Black Edition, που βασίζεται στην N-Connecta και του προσδίδει περισσότερο στυλ και κομψότητα. Οι εξωτερικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν νέους σκουρόχρωμους προβολείς με χαρακτηριστική «υπογραφή» LED, μαύρους καθρέπτες, καθώς και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Αναβαθμίσεις έχει δεχθεί και το ευρύχωρο εσωτερικό του Pulsar, το οποίο παραμένει στην κορυφή της κατηγορίας, ως προς τον ωφέλιμο χώρο των πίσω επιβατών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα καθίσματα με επένδυση από δέρμα υψηλής ποιότητας και το πίσω φιμέ παρμπρίζ, προσφέροντας νέα επίπεδα άνεσης για τους επιβάτες.



Το Pulsar Black Edition είναι επίσης εξοπλισμένο με το σύστημα ψυχαγωγίας και πλοήγησης με οθόνη αφής 5,0 ιντσών NissanConnect. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η σύνδεση Bluetooth με audio streaming το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, όπως και οι θύρες aux και USB.



Το Pulsar Black Edition διατίθεται με δύο από τους πιο δημοφιλείς κινητήρες της Nissan: τον βενζινοκινητήρα 1.2 DIG-T 115PS και με τον diesel 1.5 dCi 110PS. Και οι δύο προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις, οικονομία και κορυφαία ποιότητα κύλισης.

