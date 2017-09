Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Για «ντέρμπι» ανάμεσα στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τον Μάρτιν Σουλτς, για το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, κάνει λόγο η La Repubblica.



Η έκβαση αυτής της «μονομαχίας» θα κριθεί από το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο της Ευρώπης. «Ο Σόιμπλε θα παραμείνει υπουργός Οικονομικών και, εκ των πραγμάτων, κύριος σκηνοθέτης της ευρωπαϊκής πολιτικής του Βερολίνου; Από την απάντηση αυτή εξαρτάται η πορεία που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια», αναφέρει το δημοσίευμα. Η ιταλική εφημερίδα εκτιμά ότι ο Σόιμπλε θα παραμείνει υπουργός Οικονομικών αν η επόμενη κυβέρνηση σχηματιστεί από την Ανγκελα Μέρκελ, τους φιλελεύθερους και με ενδεχόμενη συμμετοχή των Πρασίνων.



Αν όμως, οι σοσιαλδημοκράτες καταφέρουν να πείσουν αρκετούς αναποφάσιστους, πετυχαίνοντας ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, και καταστεί αναγκαίος ένας νέος «μεγάλος συνασπισμός». Σε μία τέτοια περίπτωση, εκτιμά η La Repubblica, ο Σουλτς δεν θα ζητήσει το υπουργείο Εξωτερικών- που ανήκει στους σοσιαλδημοκράτες σήμερα, αλλά τη θέση του υπουργού Οικονομικών, αποπέμποντας τον Σόϊμπλε από την πιο ισχυρή καρέκλα της Ευρώπης. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11th, 2017 at 10:42 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.