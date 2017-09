Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Γυμναστική Ένωση Γρεβενών διοργάνωσε το Σ/Κ 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών, «αγώνες» για τους μικρούς φίλους (kids athletics) , θέλοντας έτσι μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού να φέρει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το στίβο και τα μυστικά του. Εκεί βρέθηκε και ο Μίλτος Τεντόγλου όπου φωτογραφήθηκε με τα παιδιά, και προσέφερε δώρα στους μικρούς αθλητές. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μένιος Παπαϊωάννου:



Ο Προπονητής Ευάγγελος Παπανίκος:

Ένας μικρός φίλος του στίβου:

Μία μικρή γεύση των kids athletics:

Δείτε εικόνες:

































































