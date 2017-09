Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Γρεβενών, παρουσία του Μητροπολίτη Γρεβενών κκ Δαβίδ, του Βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα, του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη, του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κώστα Καναβού, των Αντιδημάρχων κ.Χρήστου Τριγώνη και Χρήστου Πέτρου,του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών κ. Κώστα Πουτακίδη, του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κωσταντίνου Παλάσκα, του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Γρεβενών Στέργιου Πουρνάρα, των διευθυντών των σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και των δύο σχολείων, Δημοτικών Συμβούλων, γονέων-κηδεμόνων και φίλων των μαθητών.





