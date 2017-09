Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κουκοδήμος και Κώστας Σκρέκας Στα Γρεβενά βρέθηκε την Κυριακή (10-9), κλιμάκιο της ΝΔ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος Λευτέρη Αυγενάκη και τους βουλευτές: Πιερίας Κώστα Κουκοδήμο και Τρικάλων Κώστα Σκρέκα. Πριν την κοινή συνέντευξη που δόθηκε στα Γραφεία της ΝΟΔΕ Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της GEO HELLAS στην Κνίδη Γρεβενών. Προλογίζει ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λεωνίδας Τεντόγλου:





