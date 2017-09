Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τήρησε ενός λεπτού σιγή στον Λευκό Οίκο για τη 16η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.



Εν μέσω συνεργατών, κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ στάθηκαν σιωπηλοί σε στάση προσοχής στους κήπους του Λευκού Οίκου στις 08:46 τοπική ώρα (15:46 ώρα Ελλάδας), όταν το πρώτο επιβατικό αεροπλάνο, του οποίου την πορεία εξέτρεψαν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, έπεσε πάνω σε έναν από τους δύο πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC) στη Νέα Υόρκη.



