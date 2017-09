Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Το καθάρισμα του σπιτιού απαιτεί χρόνο και αρκετή υπομονή, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα δωμάτια που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.



Πέρα από τους βασικούς κανόνες υγιεινής που γνωρίζετε, υπάρχουν μερικά χρήσιμα tips για να απαλλαγείτε άμεσα από μικροπροβλήματα καθαριότητας και το σπίτι σας να δείχνει και να είναι πάντα καθαρό.



Δείτε παρακάτω μερικά από αυτά… Αφαιρέστε σημάδια από δαχτυλιές και λεκέδες φαγητού από τους τοίχους, τρίβοντάς τους με κιμωλία. Αφήστε για 5’ λεπτά την κιμωλία να δράσει και ξεπλύνετε με μια νωπή πετσέτα. Τρίψτε τις εστίες της κουζίνας με κερί αυτοκινήτου. Αφού τις καθαρίσετε, το κερί θα κάνει τα μάτια να λάμψουν! Η βότκα, εκτός από αγαπημένο ποτό κάποιων, είναι και απολυμαντική. Ψεκάστε με βότκα τα στρώματα για να τα καθαρίσετε μία φορά κάθε τρίμηνο. Αν τα ποτήρια σας δείχνουν θολά, ψεκάστε τα με λευκό ξίδι και τρίψτε τα με σκληρό χαρτί κουζίνας για να λάμψουν και πάλι. newsbeast loading…

