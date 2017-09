Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την συνέντευξη τύπου του Διοικητή του Νοσοκομείου Γρεβενών κ. Αλεξιάδη και του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει, αλλά τα κεντρικά ΜΜΕ αποκρύπτουν, πως ο Δημόσιος Τομέας Υγείας στην Ελλάδα περνάει με γοργούς ρυθμούς, από την απαξίωση και τη διάλυση που είχε περιέλθει, ακόμη και με σκοπιμότητα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στη φάση της αναδιοργάνωσης και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

• Στο Νοσοκομείο Γρεβενών έχουν πλέον δωρεάν πρόσβαση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλοι οι πολίτες, όπως και οι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι σε όλη την Ελλάδα

• Διαγράφηκαν τα χρέη που βεβαιώθηκαν στην εφορία σε ανασφάλιστους που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα σε Δημόσια νοσοκομεία.

• Το πεντάευρο είναι παρελθόν από τον πρώτο καιρό

• 12 επικουρικοί γιατροί για πρώτη φορά

• Πλήρης κάλυψη και με νέες μόνιμες θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες της κλινικές αιχμής

• Χρηματοδότηση η οποία βαίνει κάθε χρόνο αυξανόμενη, για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών

• Αξιοποιούνται προγράμματα που απευθύνονται στον τομέα υγείας για την κτιριακή , υλικοτεχνική και εργαλειομηχανολογική κάλυψη των αναγκών.

• Επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η εμπέδωση περιφερειακής συνείδησης με την κάλυψη εφημεριών σε άλλα νοσοκομεία της Περιφέρειας , αλλά και με την συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών των νοσοκομείων της Περιφέρειας.

• Είναι γεγονός η περιστολή των δαπανών με νοικοκύρεμα των πάσης φύσεως προμηθειών και αναθέσεων.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας,(πρόληψη και θεραπεία) μέσα από ένα σύγχρονο Δημόσιο Σύστημα Υγείας δωρεάν για όλους και ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ με τον Βουλευτή Γρεβενών, είναι και θα είναι αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες της Διοίκησης και των φορέων (Δήμος, Περιφέρεια) για την επίτευξη των στόχων.

Επόμενο μεγαλεπήβολο σχέδιο είναι η δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης για τη δημόσια υγεία. Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

