Υπάρχουν τροφές που προστατεύουν την καρδιά, τροφές που αδυνατίζουν και άλλες που τονώνουν το ανοσοποιητικό. Η διατροφή που επιλέγουμε μπορεί γενικώς να επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής μας και εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η πνευματική μας λειτουργία.Στο πλαίσιο μιας νέας επιστημονικής μελέτης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση NeuroImage, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι κατάφεραν να εντοπίσουν μια ομάδα τροφών που ωφελεί σημαντικά τη γνωστική απόδοση την εξυπνάδα δηλαδή και να περιγράψουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων συμβαίνει αυτό.



Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, οι τροφές που είναι πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (MUFAs) συνδέονται με την ευφυΐα και η σχέση αυτή καθοδηγείται από την επίδραση των λιπαρών στην οργάνωση του δικτύου προσοχής και συγκέντρωσης του εγκεφάλου. Προϊόντα πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα είναι τα εξής:

– ελιές & ελαιόλαδο

– ξηροί καρποί (αμύγδαλα, κάσιους, πεκάν, μακαδάμια) & βούτυρα από ξηρούς καρπούς (π.χ. φιστικοβούτυρο)

– λάδι κανόλα

– αβοκάντο

– σουσάμι

– πασατέμπος



Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα είναι ευεργετικά για τον εγκέφαλο έπειτα από αναλύσεις που πραγματοποίησαν σε 99 υγιείς ενήλικες, μελετώντας τα επίπεδα λιπαρών οξέων στο αίμα τους, τα ευρήματα μαγνητικής τομογραφίας και τα αποτελέσματα ενός τεστ γενικής ευφυΐας. baby loading…

