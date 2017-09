Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ευθύμης Κουλούρης αναφέρθηκε στην προσαρμογή των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ σ’ αυτά που ζητάει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, την προσθήκη των τελευταίων μεταγραφών στην ομάδα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική Ελπίδων. Πιο αναλυτικά ο νεαρός φορ του «Δικεφάλου» είπε: Για τη διακοπή του πρωταθλήματος: «Ήταν απαραίτητη. Η ομάδα δούλεψε πολύ και σε φυσική κατάσταση και σε τακτικά κομμάτια. Την προηγούμενη χρονική περίοδο είχαμε κάποια αποτελέσματα που δεν θέλαμε και ουσιαστικά μαζί με τις νέες προσθήκες πήραμε αυτές τις δύο εβδομάδες προκειμένου να δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα μαζί με τον προπονητή μας για να είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια». Για το φιλικό με τον ΝΠΣ Βόλος και για το αν προέκυψε κέρδος από αυτό: «Αυτά τα πράγματα τα ξέρει καλύτερα ο προπονητής. Μαζί αναλύουμε μετά όλα τα δεδομένα, θέλουμε να καταλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη νοοτροπία που θέλει να μας περάσει. Νομίζω αυτή η διακοπή μας έκανε πολύ καλό και θα παρουσιαστούμε πολύ καλύτεροι».



Για το αν ο ΠΑΟΚ… αλλάζει: «Σίγουρα αλλάζει. Ο κ. Λουτσέσκου μας έχει περάσει τα δικά του χαρακτηριστικά. Πέρασε και λίγος καιρός, στην αρχή είχαμε λίγο χρονικό διάστημα μετά την αλλαγή προπονητή. Τώρα έχουμε καταλάβει τον νέο προπονητή, έχουμε δέσει ως ομάδα, ο ένας ξέρει τι θέλει από τον άλλο, τι ζητάει ο καθένας από τον προπονητή και τι θέλει αυτός από εμάς». Για τον ερχομό των Ελ Καντουρί, Μαουρίσιο, Βιεϊρίνια και Σαμπράνο: «Πολύ ποιοτικοί παίκτες. Η ομάδα είναι πλήρης, σε όλες τις θέσεις έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο να γίνουμε ένα, να γίνουμε ομάδα, ο καθένας να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει». Για τις πολύ καλές εμφανίσεις και τα γκολ που πέτυχε με την Εθνική Ελπίδων: «Νομίζω βρίσκομαι σε καλή κατάσταση. Πήρα τα ματς με την Εθνική, έκανα καλά ματς, σκόραρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν επιθετικό. Εάν μου ζητηθεί από τον προπονητή να παίξω, είμαι έτοιμος, πατάω καλά στα πόδια μου. Το ότι έκανα καλά παιχνίδια με την Εθνική, είναι κάτι που με βοηθάει πολύ».



Για το αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης: «Απ΄ ότι καταλάβαμε όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, ειδικά εκτός έδρας. Στόχος μας είναι η νίκη, μόνο μ΄ αυτή θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αν παρουσιαστούμε εμείς καλοί και κάνουμε το παιχνίδι που πρέπει, η νίκη θα είναι σίγουροι και θα φύγουμε με τους τρεις βαθμούς».

