Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού οι εισφορές Αυγούστου 2017 των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).



Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.



Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 29-9-2017. Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή). iefimerida loading…

