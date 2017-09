Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου, λειτούργησε στο Ελεύθερο Α΄ Γρεβενών, όπου και κήρυξε τον Θείο Λόγο στους πιστούς.



This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11th, 2017 at 09:03 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.