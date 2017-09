Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Συνήθως χρησιμοποιούμε το βαμβάκι για να αφαιρέσουμε το βερνίκι από τα νύχια μας, να καθαρίσουμε τα κοψίματα και τις γρατσουνιές κ.λ.π.



Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες χρήσεις του που δεν είχατε φανταστεί και θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Διώξτε τις άσχημες μυρωδιές από το ψυγείο Βρέξτε ένα κομμάτι βαμβάκι με λίγο εκχύλισμα βανίλιας και τοποθετήστε το σε ένα ράφι προς το πίσω μέρος του ψυγείου. Εξαφανίστε τη μούχλα από το μπάνιο Εμποτίστε μπάλες βαμβακιού σε χλωρίνη, τοποθετήστε τις στα σημεία που έχει αναπτυχθεί η μούχλα και αφήστε το εκεί για μια-δυο ώρες. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και το σημείο θα είναι πεντακάθαρο. Φρεσκάρετε το δωμάτιο Πριν σκουπίσετε, τοποθετήστε ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με το αγαπημένο σας άρωμα στην τσάντα της ηλεκτρικής σκούπας. Το άρωμα θα απελευθερωθεί αργά μέσα στο δωμάτιο. Κρατήστε την τσάντα σας μυρωδάτη Ψεκάστε λίγο άρωμα σε ένα κομμάτι βαμβάκι και κρατήστε το στην τσάντα σας. Θα μυρίζει ωραία και φρέσκα! Αντικαταστήστε κάθε μία έως δύο εβδομάδες. Προστατεύστε τα γάντια σας Τα περιποιημένα νύχια σας μπορεί να φαίνονται υπέροχα, αλλά σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο για τα γάντια σας όταν πλένετε τα πιάτα! Μην καταστρέψετε άλλο ένα ζευγάρι λαστιχένια γάντια. Απλά, βάλτε μερικές μπάλες βαμβακιού στις άκρες των γαντιών, ώστε τα νύχια σας να μην τα σκίσουν.

