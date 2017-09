Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

«Πονοκέφαλο» προκαλεί στην Apple η διαρροή τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου iPhone, μια μόλις ημέρα πριν από την επίσημη παρουσίασή του από τον κολοσσό τεχνολογίας και πληροφορικής.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νέο μοντέλο θα ονομάζεται iPhone X και η τιμή του θα «φλερτάρει» με τα 1.000 δολάρια. Η ιστοσελίδα 9to5Mac, η πρώτη που δημοσιοποίησε τις εν λόγω πληροφορίες, ανέφερε παράλληλα ότι η Apple θα παρουσιάσει και δύο ακόμη iPhone, το 8 και το 8 Plus.



Όπως και κάθε χρονιά, η Apple είχε διοργανώσει μια μεγάλη φιέστα για αύριο κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσίαζε με κάθε… λαμπρότητα το καινούργιο δημιούργημά της. Φέτος είναι η 10η επέτειος του iPhone, το πιο προσοδοφόρο προϊόν της αμερικανικής εταιρίας. Η βρετανική εφημερίδα Guardian αναφέρει ότι η αυριανή παρουσίαση θα δώσει τον… τόνο για τις επόμενες κινήσεις της Apple, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόγραμμα Titan – με τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό- έχει μπει πλέον σε δεύτερη μοίρα. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11th, 2017 at 22:05 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.