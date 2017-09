Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ουτοπική χαρακτήριζει την εικόνα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, το DIEM25 του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική επισημαίνεται και γίνεται αναφορά στις περικοπές στις συντάξεις, στη μείωση του αφορολόγητου και στα πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί μέχρι το 2060.



Αναλυτικά στο σχόλιο υπογραμμίζεται: Ο Αλέξης Τσίπρας στην παραδοσιακή συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής, μνημονιακής πολιτικής και παρουσίασε το νέο αφήγημα της κυβέρνησης ενόψει των εκλογών του 2019. Η κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ που έχει πλέον υιοθετήσει πλήρως το μνημόνιο που υπέγραψε μετά τη συνθηκολόγηση του καλοκαιριού του 2015, μιλά για έξοδο απο τα μνημόνια το 2018 με το πέρας του προγράμματος και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.



Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική απο την ουτοπική εικόνα που παρουσίασε ο κ.Τσίπρας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως από το 2019 έρχονται νέες περικοπές στις συντάξεις, μείωση του αφορολογήτου και συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2% έως το 2060! Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να εξωραΐσει την συνθηκολόγησή της αρχικά και κατόπιν την πλήρη συμπόρευση της με τους δανειστές, οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν στο πετσί τους τις πολιτικές της βάναυσης λιτότητας που βυθίζει τη χώρα στην ύφεση, την ανεργία και τη μετανάστευση των νέων. Το DiEM25 Ελλάδας λέει όχι άλλη υπακοή! Δημιουργική ανυπακοή, με πολιτικές προτάσεις που θα εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς την έγκριση των δανειστών! iefimerida loading…

