Σεπτέμβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η φετινή αύξηση των πωλήσεων της Seat δεν επιβραδύνθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.



Τον Αύγουστο, ένα μήνα κατά τον οποίο ιστορικά καταγράφονται οι χαμηλότεροι ετήσιοι όγκοι στις περισσότερες αγορές, η ισπανική εταιρία παρέδωσε 29.700 οχήματα, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση 17,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 (25.300). Με αυτή την αύξηση, οι πωλήσεις της μάρκας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 13,7% συνολικά φτάνοντας συνολικά τα 315.100 οχήματα, 38.000 περισσότερες μονάδες από την ίδια περίοδο της περσινής χρονιάς. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, η Ισπανία, όπου η Seat κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παραδόσεων με 66.900 οχήματα (+20,4%). Η Γερμανία παρουσίασε διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων με 8.600 παραδόσεις οχημάτων τον Αύγουστο και τα νούμερά της για το τρέχον έτος βελτιώθηκαν κατά 11,9% σε 65.100 αυτοκίνητα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε τρίτο, σημειώνοντας σταθερή ανάπτυξη πάνω από 20% (35.800 μονάδες +21,3%).



Και στην χώρα μας ο Αύγουστος έκλεισε επίσης σημαντικά βελτιωμένος για την Seat σε σχέση με την περσινή χρονιά. Με 100 συνολικά ταξινομήσεις, η απόδοση βελτιώθηκε κατά 66% σε σχέση με τις περσινές 60 ταξινομήσεις του ίδιου μήνα. Στο σύνολο του 8μήνου άξια προσοχής είναι η βελτίωση σε επίπεδο λιανικών ταξινομήσεων, αφού με 645 ταξινομήσεις λιανικής και αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 2.4%, η απόδοση είναι βελτιωμένη κατά 38% σε σχέση με τις 467 ταξινομήσεις λιανικής της αντίστοιχης περσινής περιόδου που αντιστοιχούσαν σε μερίδιο αγοράς 1.9%.

