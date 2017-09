Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ολυμπιακός άφησε βαθμούς (1-1) στην Ξάνθη και ο Παναθηναϊκός στην Κέρκυρα

(1-0) για την 3η αγωνιστική της Super League. Eτσι, η ΑΕΚ με το εύκολο 4-0 επί της Λάρισας στο ΟΑΚΑ ήταν η μόνη κερδισμένη και μάλιστα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας. Ο Πανιώνιος έμεινε στο 1-1 στη Νέα Σμύρνη με τον Παναιτωλικό, όπως και ο Λεβαδειακός με τον Πλατανιά.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Super League: Αστέρας Τρίπολης – Λαμία 1-3

Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα 0-0

Ξάνθη – Ολυμπιακός 1-1

Πανιώνιος – Παναιτωλικός 1-1

ΑΕΚ – Λάρισα 4-0

Λεβαδειακός – Πλατανιάς 1-1

Κέρκυρα – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 19:30 Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ (Novasports 1) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3αγ.) ΑΕΚ 7β. Ολυμπιακός 7β, Πανιώνιος 7β, ΠΑΣ Γιάννινα 5β. Ξάνθη 5β. ΠΑΟΚ 4β. -2αγ. Λαμία 4β. Ατρόμητος 3β. Λεβαδειακός 3β. Κέρκυρα 3β. Παναιτωλικός 2β. Πλατανιάς 2β. Αστέρας Τρίπολης 1β. Απόλλων Σμύρνης 1β. -2αγ. Λάρισα 1β. Παναθηναϊκός 0β. * Ο Παναθηναϊκός έχει -2 βαθμούς.

Η επόμενη αγωνιστική: Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός-Ξάνθη (16:00)

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός (18:15)

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (20:30) Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης (16:00)

Λάρισα-Ατρόμητος (18:15)

Πλατανιάς-Κέρκυρα (18:15)

Λαμία-ΑΕΚ (20:30) Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος (19:00) iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 10th, 2017 at 22:37 and is filed under Super League, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.