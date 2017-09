Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με το..δεξί ξεκίνησε η εφηβική ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΔΥΜ, επικρατώντας του Φοίνικα Πτολεμαΐδας με σκορ 69-53. Οι έφηβοι του Αλέξη Κατσάλη, πραγματοποιώντας ένα δυνατό παιχνίδι μπροστά σε δεκάδες φίλους που βρέθηκαν την Κυριακή (10-9) στο κλειστό των Γρεβενών, δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα, από την επίσης δυνατή ομάδα της Πτολεμαΐδας, όπου μέχρι την τρίτη περίοδο ήταν κοντά στο σκορ. Από εκεί και πέρα, η διαφορά ανέβαινε υπέρ της ομάδας των Γρεβενών, για να καταλήξει στο 69-53.

















ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΝΑΣΙΟΣ 2, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛ. 12(1), ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 8, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 9(1), ΜΟΥΤΟΥΝΗΣ, ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ 3(1), ΜΙΜΗΣ 6, ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 6, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 6, ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓ. 18(4). ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 8(2), ΡΟΥΣΑΚΗΣ 3(1), ΚΩΤΑΝΙΔΗΣ 8(2), ΔΗΜΟΥ 18(1), ΧΟΝΤΡΟΜΠΙΛΗΣ 11(1), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 3, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2. Εικόνες στον ΑΕΤΟ και στο facebook





