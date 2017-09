Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Επτά βήματα για έναν υγιή εγκέφαλο από την παιδική ηλικία έως τα γηρατειά συστήνουν με νέα οδηγία τους οι Αμερικανοί ειδικοί. Όπως επισημαίνει η American Heart Association/American Stroke Association, που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της «Stroke» (Εγκεφαλικό), αυτό το απλό πρόγραμμα (με την ονομασία «Life’s Simple 7») ωφελεί σημαντικά τον εγκέφαλο όσο και το υπόλοιπο σώμα, μειώνοντας τον κίνδυνο για άνοια, καθώς κανείς γερνάει.



Τόσο ο εγκέφαλος όσο και η καρδιά χρειάζονται επαρκή κυκλοφορία αίματος, όμως σε πολλούς ανθρώπους οι αρτηρίες σταδιακά στενεύουν ή μπλοκάρονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της αθηροσκλήρωσης, που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά και εμφράγματα. Οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου που προκαλούν αθηροσκλήρωση, παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ και της άνοιας. Οι επτά συμβουλές για καρδιαγγειακή υγεία, που βασίσθηκαν στη μελέτη και συγκριτική αξιολόγηση 182 δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών, είναι οι εξής: Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

Έλεγχος της χοληστερίνης

Έλεγχος του σακχάρου

Σωματική άσκηση

Υγιής διατροφή

Απώλεια περιττού βάρους

Διακοπή καπνίσματος. Υγιής θεωρείται ο εγκέφαλος όταν μπορεί να λάβει και να αναγνωρίσει πληροφορίες και ερεθίσματα από τις αισθήσεις, να ασκήσει την προσοχή του, να μαθαίνει και να θυμάται, να επικοινωνεί, να επιλύει προβλήματα, να παίρνει αποφάσεις και να ελέγχει τα συναισθήματα.

Η άνοια σταδιακά υποσκάπτει αυτές τις ικανότητες.



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιζήμια στένωση των αρτηριών μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την παιδική ηλικία και να επιδεινωθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Όσο μειώνεται η ροή αίματος στον εγκέφαλο, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για κανονικό εγκεφαλικό ή για πολλά μικρά εγκεφαλικά, με συνέπεια την αγγειακή άνοια. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

