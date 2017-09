Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Μαρούλι, λάχανο, ρόκα, σπανάκι είναι μερικά από τα λαχανικά, που αν και δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθή, κάθε διατροφολόγος θα πρότεινε να προσθέσετε στο πιάτο σας. Ολα τους περιέχουν πλήθος θρεπτικών συστατικών και βιταμινών, που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του οργανισμού και την καλή του λειτουργία, συσσωρεύουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες, ανάμεσα στις οποίες η αντικαρκινική και η αντιγηραντική δράση, χαρίζουν ευεξία κι ενέργεια, δημιουργούν το αίσθημα του κορεσμού, ενώ βοηθούν να ξαναβρείτε τη γραμμή σας.



Συχνά ωστόσο, οι περισσότεροι από εσάς συνηθίζετε να εμπλουτίζετε τη σαλάτα σας με κάποια υλικά που την κάνουν ακόμα πιο πλούσια, νόστιμη και λαχταριστή, εντούτοις δεν υπολογίζετε, ότι αυτή η συνήθεια μετατρέπει το γεύμα αυτό σε θερμιδική βόμβα που μόνο περιττά κιλά μπορεί να προσθέσει στη σιλουέτα σας μακροπρόθεσμα. Για να μην πέσετε ποτέ ξανά σε αυτήν την παγίδα, διαβάστε παρακάτω τις τροφές που πρέπει να αποφύγετε: Το μπέικον Το συγκεκριμένο αλλαντικό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κι αγαπητά σε μικρούς και μεγάλους και χρησιμοποιείται όχι μόνο σε πίτσες ή μακαρονάδες, αλλά και σαλάτες. Ωστόσο, όταν το προσθέσετε σε μια σαλάτα που περιέχει ήδη υλικά όπως αυγά, αβοκάντο ή γαρίδες, τότε αυξάνετε τη θερμιδική της αξία αλλά και την περιεκτικότητα σε νάτριο. Αποξηραμένα φρούτα Πρόκειται για αφυδατωμένα φρούτα, άρα περιέχουν 5-10 φορές περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα. Αν και είναι νόστιμα, γλυκά και η πιο εύκολη επιλογή για σνακ ή για τη σαλάτα σας, καλό θα ήταν να περιορίσετε τον αριθμό που βάζετε σε αυτήν ή να προτιμήσετε τα φρέσκα φρούτα. Από την άλλη αν επιμένετε να τα απολαμβάνετε, καλό είναι να μην επιλέγετε εκείνα με επιπρόσθετη ζάχαρη ή σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη.



Καραμελωμένοι ξηροί καρποί Αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους, φιστίκια. Αυτοί και άλλοι πολλοί ξηροί καρποί συνοδεύουν συχνά το ποτό σας ή μπαίνουν στις διατροφικές σας συνήθειες ως υγιεινό σνακ αρκεί να είναι ανάλατοι και ωμοί. Παρόλα αυτά, όταν είναι καραμελωμένοι είναι «ϕορτωμένοι» σε ζάχαρη και προσθέτουν ως και 200 έξτρα θερμίδες, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Κρεμώδη dressings Σε αντίθεση με αυτά που αποτελούνται από μονοακόρεστα λιπαρά όπως ελαιόλαδο, τα κρεμώδη που κρύβουν εκατοντάδες επιπλέον θερμίδες. Εναλλακτικά προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ταχίνι ή χούμους σε μικρές ποσότητες και να εκμεταλλευτείτε την περιεκτικότητά τους σε καλά λιπαρά και πρωτεΐνη.

